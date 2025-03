W powiecie Verden, gdzie masowo wprowadzono takie urządzenia, liczba wykroczeń rejestrowanych przez fotoradary wzrosła o 35%. W ciągu dwóch lat wpływy z kar wzrosły z 2,8 mln euro do 3,95 mln euro, co oznacza wzrost o 40%.

Nowe radary działają przez całą dobę i nie wymagają stałej obsługi. To sprawia, że są bardzo efektywne i ekonomiczne z punktu widzenia władz. Dla kierowców to jednak prawdziwy koszmar - nie wiedzą, gdzie czai się kolejny „blitzer”, a tradycyjne sposoby unikania mandatów przestają działać.

Mobilne fotoradary przypominają małe przyczepy i są ustawiane w miejscach, gdzie kierowcy najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość. Najczęściej można je spotkać na drogach krajowych, gdzie kształt trasy wręcz zachęca do przyspieszenia, a także w strefach ograniczenia do 30 km/h.

Ich przewaga nad klasycznymi fotoradarami wynika z elementu zaskoczenia. Stacjonarne „maszty” są dobrze znane kierowcom - ci, którzy jeżdżą danymi trasami codziennie, nauczyli się przed nimi zwalniać i ponownie przyspieszać zaraz po ich minięciu. W przypadku mobilnych radarów jest to niemożliwe - kierowca nigdy nie wie, gdzie może się na nie natknąć.

Nowe technologie w służbie kontroli ruchu drogowego mają oczywiście swoich zwolenników i przeciwników. Oficjalnym celem fotoradarów jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, jednak nie brakuje głosów, że służą one głównie jako narzędzie do zwiększania wpływów z mandatów.

Krytycy zwracają uwagę, że urządzenia te nie zawsze są ustawiane tam, gdzie faktycznie dochodzi do wypadków lub gdzie nadmierna prędkość stanowi największe zagrożenie. Często pojawiają się na odcinkach, gdzie ograniczenia są surowe, ale w rzeczywistości nie zawsze uzasadnione. Dla wielu kierowców oznacza to nie tylko niespodziewane mandaty, ale także frustrację i brak zaufania do systemu kontroli prędkości.