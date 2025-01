Najkrótsza autostrada w Polsce to A8, pełniąca również funkcję Autostradowej Obwodnicy Wrocławia . Jej długość to zaledwie 22,7 km, ale umożliwia szybkie i wygodne ominięcie Wrocławia. To rozwiązanie nie tylko odciąża ruch w mieście, ale także przyspiesza podróż kierowców przemierzających Dolny Śląsk.

Most Rędziński ma całkowitą długość 1742 metrów i jest trzecim najdłuższym mostem w kraju, zaraz po mostach w Kwidzynie i Rozgartach. Ponadto jego część podwieszona wynosi 512 m, co czyni go najdłuższym żelbetowym mostem podwieszonym w Polsce. Konstrukcja jest zawieszona za pomocą 160 want o łącznej długości 25 km i to wszystko tylko na jednym pylonie. Ich rozpiętość to 612 m, dzięki czemu jest największym żelbetowym mostem pod względem powierzchni na świecie. Kierowcy mają do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.