TomTom Traffic Index doczekał się już czternastej edycji. Ten coroczny ranking dostarcza danych na temat ruchu drogowego w różnych miastach świata. Przy opracowywaniu zestawienia za 2024 rok eksperci firmy przeanalizowali ruch w 500 miastach z 62 krajów. Informacje, które trafiły do raportu, opierają się na danych z ponad 600 mln samochodowych systemów nawigacyjnych i smartfonów.

Jednym z zestawień, w którym kategoryzowano miasta, był średni czas potrzebny na przejechanie typowej, liczącej 10 km, trasy w minionym roku w godzinach szczytu. Najdłużej trwa to w mieście Barranquilla w Kolumbii – 36 minut i 6 sekund.

W raporcie uwzględniono również 12 polskich miast. Wynika z niego, że przejechanie 10 km w godzinach szczytu najwięcej zajmuje we Wrocławiu – 28 minut i 56 sekund. Lista polskich miast wraz z czasem przejazdu prezentuje się następująco:

Przy opracowywaniu TomTom Traffic Index istotnym wskaźnikiem jest również poziom zatłoczenia miast. Oblicza się go na podstawie wszystkich czasów podróży zarejestrowanych przez wspomnianą firmę w danym okresie oraz poprzez porównanie wyników z czasami podróży w sytuacji całkowicie płynnego ruchu na badanym obszarze. Poziom zatłoczenia danego miasta autorzy raportu wyrażają w procentach. I tak największy poziom wśród polskich aglomeracji ma Łódź – to 48 proc. Jak wskazują eksperci firmy, oznacza to, że średni czas podróży w godzinach szczytu jest o 48 proc. dłuższy niż w optymalnych warunkach.