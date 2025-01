Wkrótce 43 odcinkowych pomiarów prędkości. Znamy lokalizacje

Odcinkowy pomiar prędkości to rozwiązanie, które już od wielu jest systematycznie wdrażane w wielu regionach Polski. Obecnie w naszym kraju rozwiązanie funkcjonuje w już w kilkudziesięciu lokalizacjach, a jak podkreśla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - to wciąż nie koniec.

Nadzór nad odcinkami dróg, których infrastruktura umożliwia rozwijanie dużych prędkości, ma bowiem doprowadzić do ograniczenia występowania tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

W związku z tym projekt rozbudowy systemu automatycznego monitoringu ruchu drogowego przechodzi do następnego etapu. CANARD zawarł umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę oraz instalację 43 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w całkowicie nowych lokalizacjach. Miejsca te zostały wybrane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialną za zarządzanie ruchem na drogach krajowych, oraz Policją. Ich typy zostały wybrane ze względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z nadmiernej prędkości. Pierwsze nowe systemy OPP zostaną zamontowane w połowie tego roku. Poniżej znajdziecie listę miejsc, w których pojawią się urządzenia.