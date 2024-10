Wzrost sprzedaży samochodów we wrześniu 2024 roku

We wrześniu tego roku zarejestrowano nieznacznie ponad 47 tys. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t., co oznacza wzrost o blisko 5,6 proc. rok do roku - przekazał w środę Samar. Dodano, że wrzesień był siedemnastym z rzędu miesięcznym wzrostem sprzedaży rdr.

Jak poinformował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów we wrześniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 47 027 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t. Było to o 5159 pojazdów więcej niż we wrześniu minionego roku, co oznacza wzrost o 5,6 proc. Jeszcze lepiej wygląda to porównaniu do sierpnia 2024 - we wrześniu zarejestrowano 2491 samochodów więcej, co oznacza wzrost o 12,32 proc.

Optymistycznie wyglądają także dane za cały bieżący rok. Sprzedano do tej pory 446 658 samochodów, co oznacza wzrost o 12,33 proc. rok do roku.

Najczęściej kupowane samochody w Polsce

Liderem polskiego rynku niezmiennie pozostaje Toyota, która sprzedała we wrześniu 7517 samochodów w naszym kraju. Pierwsza dziesiątka producentów wygląda następująco:

Toyota - 7517 aut Skoda - 4728 aut Volkswagen - 3262 auta Kia - 1791 aut Audi - 2646 aut Hyundai - 2274 auta Mercedes - 2130 aut BMW - 2096 aut Renault - 1591 aut Dacia - 1412 auta

Jak zauważają analitycy Samaru, niemal wszystkie marki zanotowały wzrosty sprzedaży w 2024 roku, ale szczególną uwagę zwraca ogromne zainteresowanie modelami Mercedesa:

Trzynaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Mercedes o 40,35 proc. Największy spadek zanotowała Kia - o 10,54 proc.

Prognozy sprzedaży samochodów w Polsce na koniec 2024 roku

Samar zwrócił uwagę, że wakacje są tradycyjnie okresem słabszej sprzedaży samochodów. Stąd między innymi obserwowany spadek dynamiki wzrostu liczby rejestracji w sierpniu. We wrześniu, pierwszym powakacyjnym miesiącu, wzrost sprzedaży był już wyższy - zauważono.

Instytut prognozuje, że w tym roku zarejestrowanych zostanie ok. 540 tys. samochodów osobowych. "Choć możliwa jest korekta w górę w związku z regulacjami CAFE (Clean Air For Europe) od stycznia 2025 i ewentualnym wzrostem sprzedaży aut pod koniec bieżącego roku" - wskazano. W przypadku samochodów dostawczych, Samar prognozuje 67 tys. szt.

Dodano, że w ciągu dziewięciu miesięcy br. dziewięć marek z czołowej dziesiątki zanotowało wzrost liczby rejestrowanych aut licząc rok do roku. Największy wzrost w pierwszej dziesiątce odnotował ponownie Mercedes - o 33,95 proc. Spadek rejestracji zanotowała natomiast ponownie Kia - o 10,52 proc.