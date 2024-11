Producenci coraz częściej decydują się na odważny ruch: chcą przyciągnąć zainteresowanie klientów wracając do legendarnych modeli sprzed lat, za które klienci pokochali ich marki. Fiat od lat praktykuje to rozwiązanie 500-ką, a BMW za pomocą MINI, ale tymi krokami zmierzają kolejni.

Niedawno Renault wskrzesiło model 5 – po pierwszych jazdach tym samochodem mam podstawy by przypuszczać, że to materiał na hit. Niebawem dołączy do niego jeszcze Renault 4 i wcale nie jest powiedziane, że to ostatnie słowo francuskiego koncernu. Wcześniej Volkswagen nawiązał do legendarnego Busa wprowadzając model ID.Buzz. Do Volkswagenów sprzed lat ma też nawiązywać nowe ID.2all, które zobaczymy w przyszłym roku.

Jednym elementem, który łączy wszystkie te auta jest napęd elektryczny. Producenci w końcu uznali, że do klientów trzeba dotrzeć przez serce, a nie tylko rozum.



Elektryczny Fiat 126p. Projekt jest gotowy

Fiat, który zawsze słynął z genialnych, małych miejskich modeli, obecnie nie ma zbyt bogatej gamy. Wygląda na to, że ktoś we Włoszech zapomniał o modelu 126 - aucie, które sprzedało się w liczbie niemal 4,7 miliona egzemplarzy i kiedyś zmotoryzowało Polskę. Może warto byłoby do niego wrócić? Jak mógłby wyglądać ten samochód, podpowiada projekt zrealizowany przez włoskie studio designerskie MA-DE. Projektanci postanowili wymyślić 126 na nowo, w oparciu o współczesną myśl techniczną, ale przy zachowaniu cech szczególnych oryginału. Andrea Della Vecchia prezentując ten pomysł uszczegółowił:

W modelu 126 Vision postawiliśmy na zachowanie charakterystycznych elementów stylu, nadając im nową interpretację. Sylwetka z subtelnie zwężającym się dachem z tyłu oraz kwadratowe reflektory, podkreślone wyrazistą linią otaczającą pojazd, są hołdem dla niepowtarzalnej estetyki tego modelu.

Zła wiadomość jest taka, że to projekt z 2020 r. Wówczas jego prezentacja nie przełożyła się na zainteresowanie ze strony marki Fiat. Trzeba jednak przypomnieć, że od tamtego czasu wiele się zmieniło. W 2021 r. Fiat stał się częścią koncernu Stellantis, który ma ambicje do pięcia się w rankingu największych producentów samochodów na świecie. Fiat zwarł szyki z Citroenem i Peugeotem - francuskimi producentami, którzy również mogą się pochwalić ogromnym dorobkiem w kwestii małych, miejskich samochodów kochanych przez miliony. A Europa, która do 2035 r. ma przejść na elektromobilność, potrzebuje tanich, małych samochodów elektrycznych. Najlepiej takich, które klienci pokochają i zapragną mieć nawet pomimo tego, że są elektryczne. I w ten sposób, gdy kupią je sercem i polubią podczas codziennego użytkowania, przekonają się w praktyce, że elektromobilności nie trzeba się bać.

