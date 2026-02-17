Rewolucja w salonach. Zniknęły dawne hity, nowe marki rosną w siłę
Rynek nowych samochodów w Polsce wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Porównując dane z 2019 i 2025 roku, widać, że preferencje kierowców szybko ewoluują, a niektóre modele, które jeszcze niedawno królowały na polskich ulicach, dziś praktycznie zniknęły z salonów. Jak zatem zmieniły się gusta Polaków kupujących nowe auta?
W skrócie
- Toyota Corolla i Skoda Octavia pozostają najczęściej rejestrowanymi modelami samochodów w Polsce, zwiększając swoją przewagę nad konkurencją.
- SUV-y i crossovery zdominowały rankingi sprzedaży, stanowiąc większość wśród najpopularniejszych modeli w 2025 roku.
- Znacząco wzrosła sprzedaż samochodów elektrycznych, hybryd i pojazdów chińskich marek, które stały się istotną częścią rynku.
Nad kwestią tą pochylił się serwis Bankier.pl. Portal zwraca uwagę, że przez długi czas sprzedaż nowych samochodów w Polsce koncentrowała się wokół kilku dobrze znanych modeli. Jednak tempo przemian w ciągu ostatnich sześciu lat sprawiło, że dotychczasowi liderzy zaczęli ustępować miejsca innym. Zmiany te widać nie tylko w rankingach najczęściej rejestrowanych aut, lecz także w kwestii nadwozi i rodzajów napędu wybieranych przez klientów.
Corolla i Octavia nadal na czele. Reszta stawki wygląda inaczej
Z analizy wynika, że Toyota Corolla oraz Skoda Octavia od lat zajmują czołowe miejsca w zestawieniach sprzedaży i nadal pozostają najczęściej rejestrowanymi modelami. Co więcej, ich przewaga nad konkurencją jeszcze się zwiększyła. W 2019 roku w ścisłej czołówce znajdowały się także inne popularne auta, takie jak Skoda Fabia, Dacia Duster czy Toyota Yaris. Dziś część z nich wciąż jest obecna na drogach, lecz ich pozycja w rankingach znacząco osłabła, a niektóre całkowicie wypadły z czołówki.
Jeszcze wyraźniej widać spadek popularności dawnych rynkowych hitów, takich jak Opel Astra, Volkswagen Golf, Fiat Tipo, Renault Clio czy Ford Focus. Samochody te - niegdyś powszechnie spotykane na polskich drogach - obecnie są znacznie rzadziej wybierane przez osoby decydujące się na zakup nowego auta. To wyraźny sygnał, jak szybko zmieniają się preferencje kierowców.
Polacy pokochali SUV-y i crossovery. Tak jak i cała Europa
Najbardziej zauważalną zmianą ostatnich lat jest gwałtowny wzrost popularności SUV-ów i crossoverów. W 2019 roku wśród dziesięciu najczęściej rejestrowanych nowych modeli jedynie dwa reprezentowały ten segment. W 2025 roku stanowią one już większość zestawienia. Tendencja ta jest jeszcze silniejsza wśród klientów indywidualnych, którzy coraz chętniej wybierają wyższe i bardziej przestronne nadwozia.
Specjaliści podkreślają, że za tą zmianą stoją rosnące oczekiwania dotyczące komfortu, przestrzeni oraz postrzeganego prestiżu. Coraz więcej nabywców rezygnuje z klasycznych hatchbacków i sedanów na rzecz bardziej uniwersalnych modeli, lepiej sprawdzających się zarówno w ruchu miejskim, jak i podczas dłuższych podróży.
Elektryki, hybrydy i chińskie marki coraz częściej wybierane
Nie bez znaczenia jest także rozwój modeli elektrycznych. Jeszcze kilka lat temu samochody napędzane bateriami były w Polsce rzadkością. W 2019 roku taki napęd miało zaledwie jedno na dwieście nowych aut. W 2025 roku ich udział przekroczył już 7 proc., co jest efektem m.in. systemu dopłat oraz rosnącej dostępności takich modeli w salonach. Równolegle dynamicznie rośnie popularność hybryd - ich udział w rynku zwiększył się z kilku do kilkudziesięciu procent
Bankier.pl zwraca uwagę, że wyraźnym zjawiskiem ostatnich lat jest także ekspansja marek z Chin. W 2019 roku ich obecność była niemal symboliczna, natomiast dziś stanowią one istotną część sprzedaży nowych aut w Polsce. Wzrost ich udziału liczony rok do roku sięgnął kilkuset procent, a producenci systematycznie poszerzają ofertę modeli dostępnych na krajowym rynku.