W skrócie W 2025 roku w Polsce sprzedano 65 608 samochodów marki Skoda, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

Najpopularniejszym modelem Skody w Polsce była Octavia, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 21 120 egzemplarzy, a globalnie sprzedano jej 193 300 sztuk.

W 2026 roku oferta Skody zostanie poszerzona o elektryczne modele Epiq oraz rodzinny 7-osobowy SUV Peaq.

W minionym roku Polacy zdecydowali się na zakup 65 608 aut marki Skoda, co jest wynikiem o 9 proc. wyższym niż w 2024 r. Co więcej, udział w rynku producenta z Czech wzrósł do niemal 11 proc., na co z pewnością spory wpływ miała wysoka sprzedaż jednego z modeli w czwartym kwartale 2025 r. Globalne wyniki również były dobre - sprzedaż rok do roku wzrosła o 12,7 proc. do 1 043 900 egzemplarzy, a w Europie Skoda po raz pierwszy okazała się trzecią najpopularniejszą marką na rynku.

Jakie modele Skody Polacy kupują najchętniej?

Kwestia najchętniej wybieranego modelu wymaga podziału ze względu na segmenty. W przypadku limuzyn oraz kombi klasy średniej najpopularniejszy okazał się Superb, który nad Wisłą znalazł 7860 nowych nabywców. Z kolei Scala okazała się liderem wśród kompaktowych hatchbacków z wynikiem 5781 aut, a Octavia została najpopularniejszym nowym samochodem w Polsce w czwartym kwartale 2025 r. - ten model od stycznia do grudnia ubiegłego roku sprzedał się w liczbie 21 120 aut.

W minionym roku Superb znalazł 7860 nabywców w Polsce. Piotr Król INTERIA.PL

Czesi są zadowoleni również z przyjęcia w Polsce elektrycznego modelu Elroq, który wprowadzony został na rynek w połowie ubiegłego roku i znalazł 1331 nabywców. Pozwoliło mu to na uzyskanie trzeciego miejsca w segmencie elektrycznych SUV-ów miejskich.

Światowym liderem sprzedaży Octavia. To najlepiej sprzedające się modele Skody w 2025 r.

Wynik za 2025 r. jest najlepszym w ciągu ostatnich sześciu lat - do klientów trafiło 1 043 900 samochodów, co jest wynikiem o 12,7 proc. wyższym niż w roku poprzedzającym. W Europie Czesi odnotowali wzrost na poziomie 9,9 proc. ( 836 200 aut), dzięki czemu Skoda została trzecią najlepiej sprzedającą się marką na Starym Kontynencie.

Globalnie najchętniej kupowanym modelem Skody w 2025 r. była Octavia (193 300 egzemplarzy). Na drugim stopniu podium uplasował się Kodiaq (130 400 aut), a podium uzupełnił Kamiq (125 900). Na kolejnych miejscach znalałza się Fabia i Karoq z wynikiem odpowiednio 119 100 oraz 102 600 sztuk.

Czesi chwalą się, że motorem napędowym tak wysokiej sprzedaży w dużej mierze były nowoczesne napędy - co czwarty model Skody sprzedany w Europie miał napęd w pełni elektryczny lub PHEV.

Nowa Octavia jest najlepiej sprzedającym się modelem w gamie Skody. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowości Skody na rok 2026. Nadchodzi premiera miejskiego modelu Epiq i rodzinnego Peaq

W 2026 r. gama Skody zostanie rozszerzona o dwa nowe modele z napędem elektrycznym. W ofercie pojawi się miejski corssover Epiq, którego sprzedaż rozpocznie się w Polsce w czwartym kwartale. Natomiast pod koniec roku zaprezentowany zostanie duży, rodzinny, 7-osobowy SUV o nazwie Peaq, którego sprzedaż na Wisłą rozpocznie się w 2027 r.

