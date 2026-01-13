Dzisiejszy komunikat czeskiego producenta kończy spekulacje dotyczące nazewnictwa. Nowy model otrzyma nazwę Peaq (od ang. peak - szczyt), co jasno definiuje jego pozycję w gamie. Ma to być propozycja dla najbardziej wymagających klientów, potrzebujących przestrzeni, której nie są w stanie zaoferować mniejszy Elroq czy Enyaq.

Oficjalne fakty: Co wiadomo o modelu Skoda Peaq

Producent na razie dawkuje informacje, potwierdzając jedynie kluczowe fakty:

Premiera: Lato 2026 roku.

Nadwozie: Duży SUV z trzema rzędami siedzeń (7 miejsc).

Napęd: Wyłącznie elektryczny.

Pozycjonowanie: Nowy model flagowy, stojący najwyżej w hierarchii marki.

Choć Skoda nie pokazała jeszcze zdjęć wersji produkcyjnej, wiemy, ze to rozwinięcie koncepcyjnego modelu Vision 7S, co pozwala przewidzieć kluczowe cechy nadchodzącego auta.

Jeśli Czesi utrzymają założenia z prototypu, możemy spodziewać się nadwozia o długości około 5 metrów i charakterystycznego pasa przedniego podobnego do tego z modelu Epiq. W sferze technicznej (bazując na danych konceptu) mówiło się o akumulatorze 89 kWh i zasięgu przekraczającym 600 km, jednak na oficjalną specyfikację wersji Peaq musimy poczekać do lata.

Peaq nie jest jedyną nowością, na którą czekają klienci. Jeszcze przed jego premierą w salonach zobaczymy produkcyjną wersję modelu Epiq - najmniejszego, miejskiego crossovera, który również realizuje założenia trendu stylistycznego Modern Solid. Trend ten, wprowadzony już do seryjnej produkcji w modelu Elroq, charakteryzuje się minimalistyczną formą, nowym logotypem w formie napisu oraz charakterystycznym pasem przednim "Tech-Deck Face", który zastępuje tradycyjną atrapę chłodnicy.

Skoda Epiq materiały prasowe

Rywale na rynku: Z kim powalczy Skoda Peaq?

Segment 7-osobowych elektryków wciąż nie jest przesadnie zatłoczony, ale do 2026 roku Skoda będzie musiała zmierzyć się z kilkoma bardzo mocnymi konkurentami:

Kia EV9: Obecnie najgroźniejszy rywal, ceniony za odważny design i ogromną przestrzeń.

Hyundai IONIQ 9: Blisko spokrewniony z Kią, oferujący jeszcze więcej luksusu w kabinie.

Volvo EX90: Skandynawska propozycja dla osób szukających bezpieczeństwa i jakości premium.

Peugeot E-5008: Francuska alternatywa, która jako jedna z nielicznych w tym segmencie próbuje łączyć 7 miejsc z nieco bardziej kompaktowymi wymiarami zewnętrznymi.

Nowy model w gamie Skody alternatywą dla Kodiaqa

Skoda Peaq to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rodzin, które do tej pory wybierały spalinowego Kodiaqa, ale chcą przesiąść się na napęd zeroemisyjny bez rezygnacji z ogromnego bagażnika i dodatkowych foteli. To będzie sprawdzian dla marki - czy polscy klienci, kochający Skodę za funkcjonalność, będą gotowi na jej najbardziej luksusowe i prawdopodobnie najdroższe wydanie w historii.

