Spis treści: Jakie zmiany oferuje Skoda Fabia 130 Sport? Nowa Fabia najmocniejsza w historii. Ile ma mocy? Jak jeździ Skoda Fabia 130 Sport? Jakie zużycie paliwa w Skoda Fabia 1.5 TSI Evo 2? Ile kosztuje najszybsza Fabia w historii?

W ostatnich latach rynek hot-hatchy drastycznie się skurczył. Sprzedaż takich samochodów w segmencie aut miejskich była śladowa, dlatego niewielu producentów decyduje się na wprowadzenie mocnego wariantu do swojej oferty. Czesi postanowili zaryzykować. Po ponad 12 latach znów w segmencie B oferują coś małego i szybkiego.

Skoda Fabia 130 Sport nie jest jeszcze powrotem do pełnoprawnego RS (ostatni model z tym znaczkiem zakończył, póki co, bezpowrotnie żywot w 2014 roku. Przy okazji oferuje więcej niż wariant Monte Carlo, na którym bazuje. Zmiany są bardzo dyskretne bardziej w kwestii wyglądu zewnętrznego, ale bardziej namacalne po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów za kółkiem tego żwawego, miejskiego hatchbacka.

Skoda Fabia 130 Sport wyróżnia się czarnym splitterem pod przednim zderzakiem, nowym tylnym dyfuzorem i czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Oznaczenia „130” znajdziemy na przednich błotnikach oraz pokrywie bagażnika. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jakie zmiany oferuje Skoda Fabia 130 Sport?

Zawieszenie obniżone o 15 mm to element znany z wersji Monte Carlo, ale tym razem 18-calowe felgi odziano w sportowe (i bardzo przyczepne) opony Continental ContiSport Contact 5. Poza tym w oczy rzuca się czarny splitter, nowy spojler oraz tylny dyfuzor. Całość spełnia raczej walory estetyczne niż aerodynamiczne. Wisienką na torcie są czerwone zaciski hamulcowe oraz oznaczenia "130" przewijające się na nadwoziu: dwie na przednich błotnikach i jedna na pokrywie bagażnika.

Charakterystyczne oznaczenia "130" znajdziemy na przednich błotnikach oraz pokrywie bagażnika. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

W kabinie dominują sprawdzone rozwiązania w połączeniu z nowoczesnymi standardami. Cyfrowa deska rozdzielcza z ekranem o przekątnej 10 cali to już norma w tym segmencie. Natomiast centrum sterowania umieszczono w montowanym centralnie ekranie dotykowym o przekątnej 9,2 cala.

W kabinie królują dwa ekrany: 10-calowy wirtualny kokpit oraz 9,2-calowy wyświetlacz multimediów. Sportowego sznytu dodają aluminiowe wstawki oraz głębiej wyprofilowane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, które dobrze stabilizują ciało. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Poza tym pojawiło się kilka aluminiowych wstawek oraz lekko wyprofilowane sportowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem. Są bardzo wygodne i zapewniają dobre trzymanie boczne. Całość dopełniają twarde plastiki, które w tym segmencie nie są niczym nadzwyczajnym. Skoda nadal utrzymuje miano najbardziej praktycznego auta w klasie. W miejskim hatchbacku spokojnie przewieziemy dwie dorosłe osoby na tylnej kanapie.

Mimo sportowego zacięcia, Fabia nie traci swojej legendarnej praktyczności. Bagażnik o pojemności 380 litrów to wciąż jeden z najlepszych wyników w segmencie B. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Nowa Fabia najmocniejsza w historii. Ile ma mocy?

Gwoździem programu jest wzrost mocy. Inżynierowie ze Skody przyznali, że jest to zasługa przeprogramowanego ECU sterującego silnikiem, ale oprócz tego wprowadzono jeszcze kilka mechanicznych modyfikacji. Żeby uzyskać bardziej dynamiczny charakter jednostki 1.5 TSI Evo 2, zmodyfikowano kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz dźwigienki zaworowe.

Te zmiany pozwoliły podnieść moc do 177 KM (130 kW) osiąganych w przedziale 5750-6000 obr./min, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do nazwy modelu. Sprawiły również, że jednostka TSI pod maską Fabii 130 Sport zapewnia większą moc już od 3500 obr./min, w porównaniu ze standardowym wariantem tego samego silnika 1.5 TSI (150 KM).

Sercem samochodu jest zmodyfikowany silnik 1.5 TSI Evo 2, który dzięki przeprogramowanemu ECU oraz zmianom w kolektorze dolotowym i zaworach generuje 177 KM. To solidny zastrzyk energii względem standardowych 150 KM. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Mimo to jednostka oferuje niezmienione 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępne od 1500 obr./min. W tej kwestii nie poczyniono żadnego tuningu. Napęd jest przekazywany na przednią oś, a pierwsze 100 km/h na liczniku pojawia się w 7,4 sekundy.

Patrząc przez pryzmat danych technicznych, nie możemy powiedzieć, że jest to najmocniejsza Fabia w historii. Ostatnia Fabia RS, której produkcję zakończono w 2014 oferowała 180 KM mocy, a pod maską pracował silnik 1.4 TSI. Jest za to najszybsza, ponieważ Fabia RS rozpędzała się do 224 km/h, a tymczasem Fabia 130 pojedzie z prędkością maksymalną 228 km/h.

Choć Skoda Fabia RS z 2014 roku miała o 3 KM więcej, to nowa wersja 130 Sport bije ją pod względem prędkości maksymalnej. Licznik zatrzymuje się tutaj dopiero na 228 km/h, co czyni ją najszybszą seryjną Fabią w historii. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jak jeździ Skoda Fabia 130 Sport?

Żeby odczuć zmiany w usportowionej wersji, trzeba rozkręcić silnik mocno powyżej 3000 obr./min. Wtedy dodatkowy kopniak mocy zaczyna być odczuwalny. W tym celu zmieniono również oprogramowanie skrzyni DSG, która w trybie Sport przeciąga obrotomierz do górnych granic, a także nie ociąga się w momencie, gdy mocno wciśniemy pedał gazu, żeby zredukować przełożenie.

Fabia 130 w zakrętach wypada konkretnie i zwinnie. Dzięki lekkiej konstrukcji auto jest responsywne - linię przejazdu można tu korygować nie tylko kierownicą, ale też samym odjęciem gazu, co pozwala fajnie dociążyć przód w łuku.

Obniżone o 15 mm zawieszenie współpracuje z 18-calowymi felgami, na które naciągnięto bardzo przyczepne opony Continental ContiSport Contact 5. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Do pełni szczęścia brakuje nieco większego oporu i lepszego czucia na kołach. O ile klasyczna szpera przy tej mocy byłaby przesadą, o tyle system torque-vectoringu realizowany przez hamulce mógłby jeszcze poprawić chęć auta do skręcania. Elektronika w trybie Sport daje kierowcy trochę marginesu, ale przy próbach jazdy na krawędzi Fabia i tak zachowuje się zachowawczo, wyjeżdżając przodem z zakrętu.

Mimo to jest wciąż bardzo solidny wóz z dynamicznym napędem, który nie wymaga walki o życie, żeby dawać frajdę. Jedynym minusem jest dźwięk silnika na wysokich obrotach - mimo podwójnego wydechu i starań konstruktorów, brzmieniu brakuje nieco głębi przy samym końcu skali obrotomierza.

W tym wariancie zmodyfikowano oprogramowanie skrzyni DSG, która w trybie Sport utrzymuje silnik na wysokich obrotach. Dodatkowo tryb ESC Sport pozwala kierowcy na większy uślizg kół przed interwencją elektronicznego kagańca. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jakie zużycie paliwa w Skoda Fabia 1.5 TSI Evo 2?

Atutem niedużej jednostki napędowej dysponującej całkiem sporą mocą przy niewielkiej masie własnej (ok. 1,3 tony) jest bardzo dobra ekonomika jazdy. Producent podaje w katalogu 5,6 l/100 km, ale realnie trzeba zakładać, że Fabia 130 zużyje w granicach 6,5-6,7 l/100 km przy spokojnej jeździe. Natomiast dynamiczna jazda będzie kosztować co najmniej 7,5-8,0 l/100 km.

Skoda Fabia 130 Sport przy spokojnej jeździe zadowoli się 6,5 litra paliwa, a w trybie dynamicznym zużyje około 7,5-8,0 l/100 km. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Mimo ostrzejszych osiągów Fabia nadal zachowuje swoją miejską charakterystykę jazdy. Układ kierowniczy zapewnia komfortowe manewrowanie w warunkach miejskich, a podczas szybszej jazdy zapewnia dobry kontakt kierowcy z nawierzchnią. Nie trzeba nerwowo walczyć o utrzymanie trakcji.

Zawieszenie jest dość sprężyste, przez co dobrze radzi sobie na nierównościach, ale daleko w nim do charakterystyki godnej klasyka w kategorii miejskich hot-hatchy - Mini Coopera.

Kluczowym elementem wnętrza są sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Ich głębsze wyprofilowanie zapewnia znacznie lepsze trzymanie boczne w szybko pokonywanych łukach. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Ile kosztuje najszybsza Fabia w historii?

Za najszybszą Fabię w historii trzeba będzie sporo zapłacić. Dotychczas najdroższą pozycją w cenniku Skody była wersja Monte Carlo z silnikiem 1.5 TSI (150 KM), dostępna w cenie 102 350 zł (aktualny rabat). Większa moc plus kilka stylistycznych dodatków podnosi cenę Fabii 130 Sport do poziomu 122 300 zł.

Trudno zestawiać nową Fabię 130 Sport z Mini JCW czy Polo GTI, ponieważ oba modele grają w zupełnie innej lidze pod względem osiągów i ceny. Jednak w tej cenie czeski model oferuje namiastkę hot-hatcha, którą trzeba nazwać uczciwie "warm-hatchem". To bardzo żwawy i przyjemny w prowadzeniu miejski model oferujący przyzwoite spalanie.

Standardowa Fabia Monte Carlo z silnikiem 1.5 TSI kosztuje obecnie 102 350 zł. Dopłata do limitowanej wersji 130 Sport wynosi blisko 20 000 zł, co podnosi końcową kwotę na fakturze do poziomu 122 300 zł. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL