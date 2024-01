Raport TUV 2024. Lista samochodów, których lepiej unikać

Spis treści: 01 Nowy raport awaryjności TUV. Na jakie auta uważać?

Na których samochodach nie można polegać? Najnowszy raport usterkowości TUV, stworzony na bazie ok. 10,2 mln obowiązkowych badań technicznych wykonanych w Niemczech na 221 modelach w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023 roku, stawia sprawę jasno. Jest gorzej, niż można się było spodziewać, bowiem badania nie zaliczył co piąty samochód (20,3 proc.). Z tego tytułu, z uwagi na postępujący średni wiek niemieckich aut (ok. 10 lat), po raz pierwszy w historii stworzono nową kategorię wiekową dla pojazdów w wieku między 12 a 13 lat.

Który samochód polecają diagności? W nowym raporcie awaryjności TUV wyróżniony został Volkswagen Golf Sportsvan. Okazuje się, że do niespełna 2 proc. tych aut diagności mieli jakiekolwiek uwagi. Przez ostatnie lata ów model - w kategorii “2 i 3 letnie" oraz “4 i 5 letnie" - zdobywa bardzo wysokie noty. Tego samego nie można powiedzieć o Dacii Logan, bowiem blisko 40 proc. aut z przedziału wiekowego od 12 do 13 lat nie przeszło badania z uwagi na wykrycie istotnej usterki. Zaraz obok rumuńskiego modelu uplasowało się Renault Twingo oraz Nissan Qashqai.

Zdjęcie Volkswagen Golf Sportsvan - najmniej usterkowe auto wg raportu TUV 2024 / Informacja prasowa

Najbardziej zaskakuje jednak fakt, że w kategorii najmłodszych pojazdów, najbardziej awaryjna okazuje się nowa Tesla Model 3. Amerykański bestseller osiągnął wskaźnik awaryjności na poziomie prawie 15 proc. wyprzedzając Dacię Logan i Seata Alhambrę. Dla porównania średnia dla tej kategorii wiekowej (bez względu na rodzaj napędu) wynosi 5,7 proc. Wniosek nasuwa się sam - prawie nowa Tesla Model 3 sprawia trzykrotnie więcej problemów, niż statystyczny samochód w tym wieku. A to oznaczałoby, że jest tak samo awaryjna, jak 11-letni Mercedes klasy B czy 13-letnie Audi TT.

Najbardziej awaryjne samochody

Raport TUV 2024. Na te auta trzeba uważać Wiek Model Usterki od 2 do 3 lat Tesla Model 3 | Dacia Logan | Seat Alhambra 14,7%| 11,4%| 10,3% od 4 do 5 lat BMW X5/X6 | VW Sharan| BMW 2 Active/Gran Tourer 17,9%| 17,7%| 17,6% od 6 do 7 lat Dacia Dokker | BMW 5er/6er | Dacia Duster 25,9%| 24,8%| 24,6% od 8 do 9 lat Dacia Dooker | Fiat Punto | Dacia Logan 32,2%| 29,7%| 29,1% od 10 do 11 lat Renault Twingo | Dacia Logan | Renault Clio 36,2%| 35,5%| 34,6% od 12 do 13 lat Dacia Logan | Renault Twingo | Nissan Qashqai 40,9%| 39,9%| 38,8%

Skoro mowa o autach elektrycznych, to bardzo dobrze w najnowszym badaniu poradził sobie Volkswagen e-Golf. Wśród 111 sklasyfikowanych w nowym raporcie TUV 2024 aut w wieku od 2 do 3 lat, e-Golf uplasował się na wysokiej 4. pozycji (2,6 proc. aut z poważnymi usterkami). Z kolei gdzieś w środku stawki (49. pozycja na 111 sklasyfikowanych) uplasowało się elektryczne Renault ZOE (5,6 proc. aut z usterkami rzutującymi na pozytywny wynik przeglądu).

Zdjęcie Tesla Model 3 psuje się tak często, jak 13-letnie Audi / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Co w autach bateryjnych psuje się najczęściej? Na dobrą sprawę, poza hamulcami i zawieszeniem, to sporadycznie niskonapięciowa instalacja elektryczna. Problemy z układem hamulcowym wynikają z faktu, że w samochodach elektrycznych, wyposażonych przecież w systemy rekuperacji energii, układ ten wykorzystywany jest dużo rzadziej niż w spalinowych. W efekcie tarcze czy klocki nie "oczyszczają się" w ramach naturalnego zużycia, a brud i korozja sprzyja usterkom. Mowa tu chociażby o zapieczonych prowadnicach hamulcowych. Problem z zawieszeniem to z kolei pochodna dużo większej, niż w przypadku klasycznych, spalinowych samochodów, masy pojazdów, które wyposażone są przecież w ciężkie baterie trakcyjne.