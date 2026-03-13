Polo za 65 tys. zł, Corolla za 95 tys. zł. Chińczycy zdemolowali cenniki

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Chińskie samochody można lubić lub nie, ale nie sposób odmówić im zbawiennego wpływu na cenniki nowych aut w Polsce. Wygląda na to, że importerzy wyciągnęli wnioski ze styczniowych wyników napędzanych wyprzedażą rocznika i wytaczają właśnie ciężkie działa przeciw chińskiej ofensywie. Pierwszy raz od dawna w cennikach widzimy obecnie wyraźną tendencję spadkową, a oferta modeli mogących rywalizować pod względem ceny z samochodami "made in China" systematycznie się powiększa. Jakie promocje znaleźć dziś można w salonach największych producentów nowych aut z tzw. "starej gwardii"?

Biała Toyota Corolla hybrydowa z dużym czarnym grillem jedzie po moście ze stalowymi linami w tle
Samochody w Polsce dawno już nie taniały w takim tempie. Nową Corollę z napędem hybrydowym można dziś kupić za 112 tys. złMACIEJ LUBCZYNSKImateriały prasowe

W skrócie

  • Volkswagen i Toyota wprowadzili wyraźne obniżki cen w odpowiedzi na ofensywę chińskich marek samochodów na polskim rynku.
  • W salonach pojawiły się promocyjne oferty na nowe modele, w tym Volkswagena Polo od 65 990 zł i Toyotę Corollę z rocznika 2024 od 95 900 zł.
  • Citroen oferuje promocyjne ceny hybrydowego modelu C4 od 98 175 zł oraz wydłużoną gwarancję do 8 lat przy serwisowaniu w ASO.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przypomnijmy - z naszych analiz wynika, że styczeń był pierwszym od dłuższego czasu miesiącem, w którym modele chińskich marek nie znalazły się nie tylko w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce, ale nie trafiły nawet do zestawienia "top ten" nowych aut wybieranych przez klientów indywidualnych.

W lutym, wraz z kończeniem się noworocznych wyprzedaży, sytuacja wróciła do normy, ale importerzy takich marek, jak np. Volkswagen czy Toyota otrzymali od nabywców jasny sygnał - w przypadku popularnych modeli korekta cennika o 10-15 tys. zł jest w stanie skutecznie powstrzymać ofensywę chińskich producentów. Lektura cenników nowych modeli dowodzi, że lekcja została odrobiona. Do salonów wracają promocje, a oferta nowych aut pojazdów w cenie poniżej 100 tys. zł systematycznie się rozszerza.

Nowy Volkswagen Polo za 69 990 zł. Volkswagen tnie ceny

Wunderwaffe skierowaną przeciw chińskiej konkurencji odpalił właśnie Volkswagen. W cennikach niemieckiej marki zadebiutowało Polo w nowej bazowej wersji wyposażenia Pure. Do niedawna ofertę miejskiego Polo rozpoczynał wariant Life, którego cena oscylowała na poziomie około 80-90 tys. zł (w zależności od aktualnych promocji). Teraz w cenniku zadebiutowała nowa odmiana Pure z ręczną skrzynią biegów i prostym, wolnossącym silnikiem 1,0 l MPI o mocy 80 KM.

Volkswagen Polo przez czterdzieści lat wyjeżdżał z fabryki w hiszpańskiej Pampelunie. Teraz egzemplarze przeznaczone na rynek europejski będą produkowane w RPA.
Volkswagen Polo doczekał się właśnie nowej wersji Pure. W Polsce można ją kupić za nieco ponad 65 tys. złmateriały prasowe

Oficjalny cennik startuje z poziomu 75 990 zł, ale w ramach akcji promocyjnej tak skonfigurowanego Volkswagena Polo kupić dziś można za - uwaga - 65 990 zł, co czyni model jednym z najtańszych nowych aut w Polsce. Dla porównania - cena najtańszego, konkurencyjnego modelu "made in china" - miejskiego hatchbacka MG 3 - zaczyna się obecnie od 73 500 zł.

W cenniku Polo znajdziemy też jeszcze np. silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM z manualną skrzynią w cenie 83 990 zł, a także wariant z tym samym silnikiem i siedmiobiegową przekładnią DSG dostępny od 88 990 zł.

Mimo niewielkich rozmiarów nadwozia Taigo zaskakuje przestronnością wnętrza (zdjęcie ilustracyjne, nie przedstawia egzemplarza z serii Special Edition)
Mimo niewielkich rozmiarów nadwozia Taigo zaskakuje przestronnością wnętrza (zdjęcie ilustracyjne, nie przedstawia egzemplarza z serii Special Edition)sponsorowane

Na tym jednak przeceny u dealerów niemieckiej marki się nie kończą. Bliźniaczy konstrukcyjnie Volkswagen Taigo, czyli miejski SUV bazujący na Polo, również doczekał się bazowej odmiany Pure. Wprawdzie katalogowa cena Volkswagena Taigo w wersji Pure startuje z pułapu 96 390 zł, ale auto oferowane jest właśnie w promocyjnej cenie wynoszącej 77 390 zł.

W tym przypadku w standardzie nabywca otrzymuje m.in. 16-calowe felgi aluminiowe, cyfrowe zegary Digital Cockpit, reflektory LED oraz ładowarka indukcyjna. Warto dodać, że od maską bazowej wersji pracuje silnik 1.0 TSI o mocy 116 KM, a samochód oferowany jest z siedmiobiegową skrzynią DSG.

Corolla spod lady za 95 tys. zł. Tak Toyota ominęła kary za emisję

Pogłębiona kwerenda cenników konkurencji dowodzi, w cenie poniżej 100 tys. zł kupić też dziś można np. najlepiej sprzedające się nowe auto w Polsce - fabrycznie nową Toyotę Corollę. W ofercie jest wprawdzie pewien haczyk, bo promocyjna cena - 95 900 zł - dotyczy oferowanych w ramach wyprzedaży fabrycznie nowych egzemplarzy Corolli sedan z rocznika 2024.

Z cenników zniknęła Toyota Corolla z napędem benzynowym. Takie auto da się dziś kupić tylko "spod lady"
Fabrycznie nowa Toyota Corolla z benzynowym silnikiem 1,5 l? U dealerów wciąż można kupić takie auto za 95 tys. złBartłomiej Magierowski/East News, GetAssetsMediaFromRepositoryAgencja SE/East News

Część dealerów do dziś posiada na placach samochody z benzynowym silnikiem 1.5 VVT-i o mocy 125 KM, które rejestrowano masowo w grudniu 2024 roku, by producent nie zapłacił kary za przekroczenie emisji CO2 (nowy limit od stycznia 2025 roku). W efekcie za 89 900 zł (ręczna skrzynia biegów) lub 95 900 zł (automatyczna bezstopniowa przekładnia Multidrive S) można dziś wyjechać z salonu fabrycznie nową Corollą z trójbryłowym nadwoziem, która śmiało pełnić może rolę samochodu rodzinnego.

Oferta zdaje się być skrojona na potrzeby klienta indywidualnego, który - co typowe dla japońskiego producenta - użytkuje auto przez wiele lat więc - w przeciwieństwie do firm - nie przywiązuje większej uwagi do początkowej utraty wartości.

Hybryda z Japonii za 112 tys. zł. Toyota nie bierze jeńców

O tym, że dealerzy Toyoty nie zamierzają oddawać pola Chińczykom świadczy też inna z trwających promocji. W ramach kończącej się właśnie wyprzedaży rocznika 2025 hybrydową Corollę Sedan kupić można obecnie od 112 100 zł. Wprawdzie dealerzy dysponują już wyłącznie odmianą Comfort (16-calowe aluminiowe obręcze, dotykowy ekran 10,25 cala), ale wciąż dostępne są też auta z pakietem tech (dopłata 7 tys. zł), który obejmuje m.in. przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewanie kierownicy i przednich foteli czy system bezkulczykowego dostępu.

Za mniej niż 120 tys. zł otrzymujemy więc samochód z zaskakująco bogatym wyposażeniem, napędem hybrydowym i automatyczną skrzynią biegów.

Hybrydowy SUV z Francji za 95 tys. zł. Dają 8 lat gwarancji

Chiński smok wybudził też z letargu koncern Stellantis. W tym przypadku szczególnie ciekawie prezentuje się oferta Citroena, który przechodzi właśnie transformację w kierunku producenta budżetowego, mającego toczyć boje o klientów nie tyle z autami "made in China", co raczej europejskim bestsellerem Renault - marką Dacia.

Wynikiem tego przeobrażenia są dziś zaskakująco atrakcyjne ceny takich modeli, jak np. Citroen C3 czy Citroen C4. Bardzo korzystnie przedstawia się zwłaszcza cennik większego - C4, który jest obecnie całkiem przestronnym corssoverem z pogranicza segmentów B i C.

Zobacz również:

W styczniu w pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych aut przez klientów indywidualnych w Polsce nie znalazł się ani jeden model z Chin
Wiadomości

Nagły zwrot w salonach. Polacy już nie chcą chińskich aut?

Paweł Rygas
Paweł Rygas

W aktualnej promocji ceny modelu startują od 98 175 zł, za wersję YOU z hybrydowym napędem o mocy 110 KM lub 105 010 zł za hybrydową odmianę o mocy 145 KM. Warto jednak dodać, że w tym przypadku dopłata do topowej odmiany MAX (18-calowe obręcze, adaptacyjny tempomat, kamera cofania HD, system bezkluczykowego dostępu) wynosi - uwaga - 1 469 zł.

Przypomnijmy - hybrydowy układ napędowy Citroena C4 (zarówno o mocy 110 KM jak i 145 KM) bazuje na nowym benzynowym silniku wyposażonym w łańcuch rozrządu.

Czerwony samochód Citroën C4 stoi na asfaltowej drodze otoczonej trawą, widoczny z przodu pod lekkim kątem. Samochód posiada nowoczesne światła LED i czarne akcenty nadwozia, a w tle widoczne są drzewa oraz podwyższona droga.
Citroen C4Mirosław DomagałaINTERIA.PL

W przeciwieństwie do owianego złą sławą motoru 1,2 l PureTech nie znajdziemy w nim problematycznego paska rozrządu pracującego w kąpieli olejowej. Zaletą oferty Citroena pozostaje też fakt, że w tej samej cenie co C4 oferowany jest również wydłużony model C4 X - z bagażnikiem o pojemności aż 510 l.

Rozważając zakup nowego Citroena warto jeszcze wspomnieć o innym ciekawym aspekcie ciągnącej się za Stellantisem złej sławy silnika 1,2 l PureTech. Obecnie samochody Citroena oferowane są z gwarancją, którą - przy zachowaniu serwisowania w ASO (warto zapytać o pakiety serwisowe) - wydłużyć można nawet do 8 lat.

"Wydarzenia": Kierowca potrącił trzy kobiety i uciekł. Policja zatrzymała dwóch UkraińcówPolsat News

Najnowsze