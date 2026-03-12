W skrócie Volkswagen wprowadza wersję wyposażenia Pure do modelu Taigo, oferując auta w promocyjnej cenie 77 390 zł.

Wersja Pure bazuje na odmianie Life, oferuje najważniejsze elementy wyposażenia i umożliwia dodatkowe doposażenie auta.

Taigo Pure jest cenowo konkurencyjny na tle Forda Pumy oraz Toyoty Yaris Cross, jednak ustępuje im pod względem standardowego wyposażenia.

Coraz większa liczba przystępnie wycenionych samochodów z Chin zmienia dynamikę europejskiego rynku motoryzacyjnego. Auta oferujące bogate wyposażenie w niższych cenach wywierają presję na ugruntowanych producentów, zmuszając ich do modyfikacji strategii sprzedażowych. Jednym z efektów tej presji są nowe, bardziej dostępne cenowo wersje modeli, które pojawiają się również w Polsce.

Volkswagen Taigo w nowej linii wyposażenia Pure

Volkswagen jest jednym z producentów, którzy odpowiedzieli na rosnącą konkurencję wprowadzając linię Pure - podstawową wersję wyposażenia, mającą stanowić najtańszy punkt wejścia do oferty marki. Po modelu Polo, nowa odmiana trafiła także do crossovera Taigo, oferując wariant skierowany do kierowców poszukujących prostego, nowego samochodu bez zbędnych dodatków.

Taigo należy do jednego z kluczowych segmentów Volkswagena - kompaktowych crossoverów. Obok modeli T-Roc i T-Cross, jest jednym z najchętniej wybieranych pojazdów producenta. Wersja Pure nie zmienia charakteru modelu, lecz upraszcza jego konfigurację.

Odmiana Pure powstała na bazie wersji Life, jednak jej wyposażenie ograniczono do elementów uznanych za najważniejsze w codziennym użytkowaniu. W standardzie znajdują się m.in. 16-calowe felgi aluminiowe, cyfrowe zegary Digital Cockpit, reflektory LED oraz ładowarka indukcyjna. Pod maską bazowej wersji pracuje silnik 1.0 TSI o mocy 116 KM, współpracujący z siedmiobiegową skrzynią DSG.

Jednocześnie pozostawiono możliwość doposażenia samochodu w wybrane elementy, takie jak podgrzewane przednie fotele, czujniki parkowania z przodu i z tyłu czy opony wielosezonowe. Jak tłumaczy producent, takie rozwiązanie pozwala dopasować auto do indywidualnych potrzeb, bez konieczności wyboru droższych, rozbudowanych pakietów.

Volkswagen Taigo Pure a konkurencja. Czy to się opłaca?

Katalogowa cena Taigo w wersji Pure w Polsce zaczyna się od 96 390 zł, jednak w związku z premierą nowego wariantu wyposażenia, marka oferuje promocję obniżającą cenę do 77 390 zł. W porównaniu do konkurencji, bazowy Taigo wypada atrakcyjnie cenowo, choć nieco ustępuje pod względem wyposażenia.

Na przykład Ford Puma z silnikiem 1.0 EcoBoost i miękką hybrydą w bazowej wersji kosztuje 110 900 zł (obecnie promocyjnie 87 500 zł). W standardzie crossover Forda otrzymuje m.in. manualną skrzynię biegów, czujniki parkowania, reflektory Full LED, automatyczną klimatyzację i system automatycznego sterowania światłami drogowymi - funkcje, których brak w bazowej wersji Taigo. Ponadto Ford oferuje bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, której także nie znajdziemy w wersji Pure.

Jeszcze wyżej wyceniona jest Toyota Yaris Cross z silnikiem 1.5 Hybrid o mocy 116 KM. W bazowej wersji Active crossover kosztuje 110 900 zł, ale oferuje bogate wyposażenie, w tym m.in. jednostrefową automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat, światła do jazdy dziennej LED, system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto oraz kamerę cofania.

