W skrócie Volkswagen wprowadził na polski rynek nową wersję Polo Pure z promocyjną ceną od 65 990 zł.

Wyposażenie standardowe Polo Pure obejmuje m.in. system multimedialny, cyfrowe zegary Digital Cockpit, oświetlenie LED, elektryczne szyby i lusterka oraz indukcyjną ładowarkę do smartfona.

Modele chińskich producentów są nieco droższe od Polo Pure, ale oferują mocniejsze silniki i bogatsze wyposażenie.

Polo od dekad pozostaje jednym z najważniejszych modeli w europejskiej ofercie marki. Od debiutu w 1975 roku samochód znalazł ponad 20 milionów nabywców na całym świecie, a kolejne generacje konsekwentnie trafiały do klientów szukających niewielkiego, uniwersalnego auta do codziennej jazdy.

Obecna generacja modelu jest obecna na rynku od 2017 roku i w tym czasie umocniła swoją pozycję w segmencie samochodów miejskich. Kierowcy doceniają ją przede wszystkim za solidność wykonania oraz rozwiązania podnoszące komfort i bezpieczeństwo. Modernizacja przeprowadzona w 2021 roku przyniosła odświeżony wygląd oraz rozszerzone wyposażenie standardowe.

Polo to bez wątpienia jeden z najważniejszych modeli w europejskiej ofercie marki. materiały prasowe

Nowa wersja Polo i nowe promocyjne ceny

Dotychczas podstawową ofertę miejskiego Polo rozpoczynał wariant Life, którego cena w zależności od trwającej promocji oscylowała na poziomie około 80-90 tys. zł. Teraz niemiecki koncern wprowadza jednak nową bazową wersję Pure, której katalogowe ceny startują od 75 990 zł. Co więcej - wraz z pojawieniem się nowego wariantu producent przygotował promocję, dzięki której można nabyć Polo już od 65 990 zł.

Mowa o modelu wyposażonym w wolnossącą jednostkę 1.0 MPI o mocy 80 KM z manualną skrzynią biegów. W ofercie znajduje się również silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM z manualną skrzynią w cenie 83 990 zł, a także wariant z tym samym silnikiem i siedmiobiegową przekładnią DSG dostępny od 88 990 zł.

Volkswagen Polo Pure. Co w cenie 65 990 zł?

Odmiana Pure bazuje na wersji Life, ale jej konfiguracja została uproszczona, aby obniżyć cenę zakupu. W standardzie znalazły się elementy uznawane dziś za podstawowe w codziennym użytkowaniu, takie jak system multimedialny, cyfrowe zegary Digital Cockpit oraz oświetlenie LED z przodu i z tyłu.

Na liście wyposażenia pojawiły się także elektrycznie sterowane szyby i lusterka, indukcyjna ładowarka do smartfona oraz wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą. Jednocześnie producent pozostawił możliwość rozszerzenia specyfikacji o wybrane dodatki, m.in. podgrzewane fotele, tempomat, system App-Connect, alarm czy aluminiowe felgi. Dzięki temu samochód można dopasować do własnych potrzeb bez konieczności wybierania droższej wersji wyposażenia.

Chińska konkurencja nieco droższa, ale też mocniejsza

Wprowadzenie podstawowej wersji Polo zbiegło się w czasie z rosnącą obecnością chińskich producentów w segmencie małych samochodów. Modele takie jak MG3 czy elektryczny BYD Dolphin Surf coraz częściej konkurują ceną z europejskimi hatchbackami.

Najtańsze odmiany MG3 w Polsce startują katalogowo od 73 500 zł (w promocyjnej cenie 67 000 zł), czyli na poziomie zbliżonym do bazowego Polo. Jednocześnie jednak w przypadku chińskiego modelu otrzymujemy silnik 1,5 l o mocy 115 KM, a w standardowym wyposażeniu znajdują się m.in. kamera cofania, manualna klimatyzacja oraz rozbudowane systemy multimedialne.

