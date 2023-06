Największe wpadki i wypadki kierowców BOR i SOP. Oni się rozbijają, my płacimy

Ciekawie wyglądało podsumowanie działań rządowych kierowców przygotowane w rocznicę utworzenia SOP-u przez Radio Zet. Dziennikarze wyliczyli, że w 2017 r. z winy kierowców ówczesnego BOR doszło do pięciu zdarzeń drogowych, a w ogóle uczestniczyli oni w 19 kolizjach i wypadkach. Przez 11 miesięcy istnienia SOP-u, czyli przez cały 2018 r. kierowcy tej służby spowodowali 10 stłuczek i wypadków, a uczestniczyli w 27.

Różnica między liczbą spowodowanych kolizji, a kolizjami w ogóle wynika z faktu, że winę za część zdarzeń ponosili inni kierowcy, którzy widocznie nie zawsze potrafią się zachować widząc pędzącą z naprzeciwka całą szerokością drogi kolumnę błyskających światłami samochodów, lub w inny sposób łamią przepisy i doprowadzają do kolizji.

To oczywiście nie koniec przygód kierowców SOP-u za kierownicami rządowych limuzyn. W niedzielę na Podlasiu doszło do zderzenia radiowozu konwojującego rządową kolumnę z samochodem osobowym, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Auto, które zamykało kolumnę, zderzyło się czołowo z osobową Mazdą. Według wstępnych analiz, winna tego zdarzenia była prowadząca japońskiego SUV-a.



Oni rozbijają, płacimy my

Warto przypomnieć, że standardy przyjęte w służbach nie przewidują, by auta miały wykupione polisy autocasco. W związku z tym naprawy w przypadku kolizji spowodowanych przez kierowców SOP finansowane są z pieniędzy podatników. Wynika to z faktu, że koszt takiej polisy w przypadku np. rozbitego Audi A8 premier Szydło, wycenionego na ok. 2,5 mln zł, to przeszło 200 tys. zł. W efekcie za naprawy takie jak w przypadku Audi Q7 i BMW 7, ze zdarzenia, o którym premier Szydło mówiła, że to drobna stłuczka, trzeba było z budżetu państwa zapłacić 130 tys. zł. Motywatorem dla kierowców, by jednak unikali podobnych zdarzeń, ma być odpowiedzialność majątkowa, czyli udział w pokryciu kosztów naprawy do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Według analiz przygotowanych na zlecenie MSWiA objęcie ubezpieczeniem autocasco użytkowanych przez formacje podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji samochodów jest nieuzasadnione z powodów ekonomicznych. Koszt polis byłby wyższy, niż koszty napraw aut uczestniczących w kolizjach spowodowanych przez funkcjonariuszy.



