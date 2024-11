Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów w Europie. Dacia Sandero na 1. miejscu

02 Tesla Model Y liderem w 2023 roku. Ogromny spadek

03 Ile kosztuje Dacia Sandero? To najpopularniejsze auto w Europie

Sprzedaż samochodów w Europie. Dacia Sandero na 1. miejscu

Dacia Sandero po raz kolejny znalazła się na szczycie miesięcznej sprzedaży. Z danych firmy JATO Dynamics obejmujących 28 rynków europejskich sprzedaż Sandero w październiku 2024 roku wyniosła 21 740 egzemplarzy. Warto dodać, że wynik, choć bardzo dobry, jest o 3 proc. gorszy od tego z października 2023 r. Dacia mimo wszystko ma i tak powody do zadowolenia. Auto po raz pierwszy od sierpnia 2024 r. uplasowało się na pozycji lidera - we wrześniu znalazło się na trzecim miejscu. Październiku jest już siódmym miesiącem w tym roku, kiedy to Sandero kończy pierwszej lokacie.

Zdjęcie Najpopularniejszym autem w Europie w październiku była Dacia Sandero. / materiały prasowe

Drugie miejsce na podium zajął model z Francji - Peugeot 208. Auto sprzedało się w liczbie 20 389 sztuk (wzrost o 40 proc. względem analogicznego okresu w poprzednim roku). Największy wzrost z pierwszej dziesiątki zanotował jednak znajdujący się na trzeciej lokacie Volkswagen Tiguan. W październiku 2024 r. do klientów trafiło 17 368 samochodów - o 72 proc. więcej niż przed rokiem.

Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych aut w Europie prezentuje się następująco:

Dacia Sandero: 21 740 sztuk Peugeot 208: 20 389 Volkswagen Tiguan: 17 368 Renault Clio: 16 987 Toyota Yaris Cross: 16 542 Volkswagen Golf: 16 455 Toyota Yaris: 15 977 Kia Sportage: 14 677 Volkswagen T-Roc: 14 385 Skoda Octavia: 14 372

Tesla Model Y liderem w 2023 roku. Ogromny spadek

Na liście nie znajdziemy natomiast najpopularniejszego samochodu 2023 roku, czyli Tesli Model Y. Auto firmy Elona Muska nie weszło nawet do zestawienia 25 najchętniej kupowanych samochodów. Sprzedano 8 795 sztuk, co jest wynikiem o 18 proc. gorszym niż w październiku 2023 r. Spadek auta Tesli jest tym bardziej znaczący, że jeszcze we wrześniu Model Y był liderem sprzedaży. Co warto zaznaczyć, w pierwszej dziesiątce zestawienia nie ma żadnego auta oferowanego wyłącznie w wariancie elektrycznym.

Ile kosztuje Dacia Sandero? To najpopularniejsze auto w Europie

Za popularnością Dacii Sandero bez wątpienia przemawia cena. W Polsce model rumuńskiej marki nawet w topowej wersji wyposażenia nie przekracza bariery 100 tys. złotych. W podstawowej wersji wyposażenia, Essential, z litrowym silnikiem benzynowym generującym 90 KM Sandero kosztuje teraz minimum 60 200 zł (w ramach ceny promocyjnej, katalogowo za takie auto trzeba zapłacić 64 200 zł). W topowej wersji wyposażeniowej, Expression, za wersję ze wspomnianą już jednostką benzynową klienci muszą zapłacić co najmniej 64 200 zł (cena katalogowa: 68 200 zł). W tej odmianie można jednak zdecydować się również na litrowego benzyniaka z instalacją LPG, który pracując na gazie oferuje 100 KM. W takiej specyfikacji auto startuje od 66 800 zł (cena katalogowa: 70 800 zł).

Jeśli ktoś chce bardziej "uterenowione" auto, może zdecydować się również na wersję Stepway. Jej ceny startują od 67 900 zł (cena katalogowa: 71 900 zł). Tyle trzeba zapłacić ze wspomnianą już litrową jednostką benzynową. Najwyższą kwotą, jaką trzeba obecnie zapłacić za Sandero Stepway jest 85 500 zł (cena katalogowa: 89 500 zł). Tyle kosztuje auto w topowej wersji wyposażeniowej i z litrowym silnikiem benzynowym o mocy 90 KM współpracującym ze skrzynią CVT. Jak pokazują dane sprzedażowe, cena jest argumentem, który przemawia nie tylko do polskich kierowców.