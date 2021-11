Zaledwie 11 edycji konkursu Car of the Year minęło od czasu, gdy w jego finałowej siódemce po raz pierwszy pojawił się samochód elektryczny - Nissan Leaf. Koniec końców - Car of the Year 2011. O tym, jak skrajne wzbudzał emocje wśród jurorów najlepiej świadczy fakt, że od trzech uzyskał najwyższą ocenę 10 punktów, a od 9 - 0 punktów. Tytułu Samochodu Roku 2011 nie zdobył przez nokaut, jak dwa lata później Volkswagen Golf, który drugą parę bliźniaków Toyotę GT86/Subaru BRZ pokonał różnicą 212 punktów. Nissan Leaf wyprzedził Alfę Romeo Giuliettę zaledwie 9 punktami.

W gronie finalistów Car of the Year 2022 jest aż 6 samochodów elektrycznych - kompaktowe Cupra Born i Renault Megane e-Tech oraz SUV-y - Hyundai Ioniq 5 , Kia EV6 , Ford Mustang Mach-E oraz Skoda Enyaq iV . Samotnym okrętem, który płynie pod prąd fali elektryczności jest tylko Peugeot 308 . Niedługo również on doczeka się wersji z elektrycznym układem napędowym. Nadreprezentacja SUV-ów też nie pozostawia złudzenia, w którym kierunku wciąż zmierza motoryzacyjny świat. Jak ktoś myślał, że popularność crossoverów dobiegła końca, był w błędzie. Także dlatego, że nie ma lepszej konstrukcji niż crossover czy SUV, żeby w ich nadwoziu upchnąć elementy elektrycznego układu napędowego.

Nawet jeśli Ford, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault i Skoda to wciąż marki, którym należy się miano popularnych (czytaj - przystępnych cenowo), Mustang Mach-E, Ioniq 5, EV6, 308, Megane e-Tech czy Enyaq iV do tanich nie należą i - z pewnością - nie prędko zawojują polskie i europejskie drogi tak, jak na przykład zdobywca tytułu Car of the Year 2004 - Fiat Panda.

Cena najtańszego z finalistów - Peugeota 308 - zaczyna się od niemal 90 tys. złotych. Pozostałe modele są o blisko lub nawet o ponad 100 tys. zł droższe. Niestety, to również obrazuje kierunek, w którym zmierza motoryzacja. Tanio już było.

Jury Car of the Year liczy 61 członków, wśród nich jest 6 kobiet. Dziennikarze reprezentują 23 kraje. W drugim etapie głosowania każdy z jurorów ma do podziału 25 punktów. Najlepszemu autu może dać maksymalnie 10 punktów, dwa pierwsze samochody nie mogą otrzymać ich tyle samo i minimum 5 autom jurorzy muszą przydzielić punkty.

Poniżej 39 samochodów, które walczyły, aby dostać się do finału. Udało się tylko siódemce, reszta nie znalazła uznania w oczach jurorów.

1. Aiways U5

2. Audi Q4 E-tron/Q4 E-tron Sportback

3. Audi E-tron GT/RS E-tron GT

4. BMW 2 Series Coupé

5. BMW 2 Series Active Tourer

6. BMW i4

7. BMW iX

8. Cupra Born

9. Dacia Spring

10. DS 4

11. DS 9

12. Ford Mustang Mach-E (awans)

(awans) 13. Honda HR-V

14. Hyundai Bayon

15. Hyundai Ioniq 5 (awans)

(awans) 16. Kia EV6 (awans)

(awans) 17. Lexus NX

18. Lynk&Co 01

19. Maserati MC20

20. McLaren Artura

21. Mercedes-Benz C Class

22. Mercedes-Benz EQS

23. Mercedes-Benz T Class / Renault Kangoo

24. MG EHS

25. MG Marvel R

26. Nissan Qashqai

27. Opel Mokka

28. Peugeot 308

29. Renault Arkana

30. Renault Mégane E-Tech (awans)

(awans) 31. Škoda Fabia

32. Škoda Enyaq iV (awans)

(awans) 33. Subaru Outback

34. Tesla Model Y

35. Toyota Yaris Cross

36. Toyota Highlander

37. Volkswagen ID.4

38. Volkswagen Caddy

39. Volkswagen T7 Multivan