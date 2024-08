Smolasty rozbił McLarena za niemal 2 mln zł. Cieszył się nim dwa miesiące

Do kolizji doszło 31 lipca 2024 roku w rejonie ulicy Łazienkowskiej z Czerniakowską w Śródmieściu. Jak donosi profil społecznościowy Miejski Reporter - tuż przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną doszło do kolizji trzech pojazdów. Jednym z nich był wyjątkowy McLaren 750S należący do znanego piosenkarza i producenta muzycznego Smolastego.

Kierujący sportowym autem marki McLaren 750S wjechał w dwa pojazdy. Pierwszy z nich to zatrzymująca się na czerwonym KIA a w trakcie odbicia w prawo uderzył też w Toyotę. Nikomu nic się nie stało. Raper przyznał się do winy i spisał oświadczenie z poszkodowanymi. Zdarzenie było bez udziału służb. czytamy w informacji.

Smolasty brał udział w kolizji. Uderzył w dwa auta

Wszystko wskazuje na to, że prędkość, przy jakiej doszło do kolizji, nie była wysoka, a uszkodzenia aut biorących udział w zdarzeniu nie są duże. Zarówno Kia, jak i Toyota mają porysowane i nadłamane zderzaki. Na udostępnionych zdjęciach można zobaczyć, że auto Smolastego zakończyło kolizję z połamanym przednim zderzakiem i lekko naderwanym prawym błotnikiem. Biorąc jednak pod uwagę cenę supersamochodu, koszt wymiany poszczególnych elementów nie będzie tani.

Smolasty rozbił McLarena. Odebrał go w maju tego roku

Artysta odebrał supersamochód pod koniec maja tego roku. Wtedy też raper udostępnił w swoich mediach społecznościowych filmik prezentujący walory niezwykłego modelu. Warty blisko 2 mln złotych McLaren został m.in. pokryty białym lakierem "Monaco White", a jego błotniki udekorowano logotypem producenta. Także niektóre elementy w jego wnętrzu zostały dodatkowo spersonalizowane. Jak podkreślił sam artysta, jest on pierwszym właścicielem takiego modelu w Polsce.

Smolasty słynie z zamiłowania do supersportowych samochodów. Wspomniany McLaren 750S to następna cenionego modelu 720S. Brytyjski supercar dysponuje czterolitrowym silnikiem V8 z podwójnym doładowaniem o mocy 740 KM i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,8 sekundy. Poza nim artysta ma w swoim garażu m.in. spersonalizowane Audi R8, a niespełna rok temu odebrał z salonu w Warszawie nowiutkie Ferrari 296 GTB.