Smolasty kupił sobie nowy samochód. Cena auta zwala z nóg

Znany raper i producent muzyczny może pochwalić się nowym nabytkiem. Na filmiku wrzuconym na Instagrama widzimy, jak Smolasty wchodzi do salonu samochodowego. Szybko okazuje się, że to salon Ferrari, gdzie czeka już na odbiór włoski bolid, przykryty czerwonym suknem.

Po odsłonięciu okazuje się, że Smolasty zdecydował się na Ferrari 296 GTB. Raper wsiada do samochodu, kilka razy go przegazowuje, a potem widzimy, jak odjeżdża spod salonu.

Pod filmikiem Smolasty napisał:

Nowy koń w mojej stajni. Jak go nazywamy?

Niestety póki co pojawiło się zbyt wiele propozycji, a najbardziej popularny komentarz brzmi:

Na zimnym? Powinni cię wyprosić, no ale z drugiej strony to twój samochód.

Komentator słusznie zauważa, że wkręcanie zimnego silnika na wysokie obroty nie jest dla niego korzystne. Ale można zrozumieć, że szczęśliwy właściciel nowego Ferrari chciał posłuchać, jak ten samochód brzmi.

Ferrari 296 GTB - dane techniczne i cena

Ferrari 296 GTB to model obecny na rynku od roku i jest to nietypowa propozycja w gamie włoskiego producenta Napędza ją "zaledwie" 3-litrowy silnik V6, który z pomocą podwójnego doładowania osiąga 663 KM. Dodatkowy zastrzyk mocy zapewnia motor elektryczny (165 KM), co daje łącznie 830 KM mocy systemowej.

Pozwala to na przyspieszenie 296 GTB do 100 km/h w 2,9 s, a do 200 km/h w 7,3 s. Samochód może jechać maksymalnie 340 km/h. Jednocześnie jednak, ponieważ jest hybrydą plug-in, może przejechać do 25 km w trybie wyłącznie elektrycznym.

Ferrari 296 GTB

Za Ferrari 296 GTB trzeba zapłacić przynajmniej 1,3 mln zł, ale wiele zależy od tego, jak bardzo kupującego poniesie podczas dobierania dodatków. Sporo egzemplarzy oferowanych przez dilerów kosztuje około 1,8 mln, a znaleźć można i droższe konfiguracje.