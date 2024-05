Smolasty odebrał nowy samochód. Jedyny taki w Polsce

Znany piosenkarz i producent muzyczny Smolasty może pochwalić się całkiem niezłą kolekcją supersportowych samochodów. W swoim garażu artysta posiada już m.in. spersonalizowane Audi R8, a niespełna rok temu z salonu w Warszawie odebrał Ferrari 296 GTB. Jak się jednak okazuje - to jeszcze nie wszystko.

Smolasty kupił sobie nowy samochód. To wyjątkowy model

Niedawno na filmiku wrzuconym w mediach społecznościowych, muzyk pokrótce zaprezentował odbiór kolejnego wyczynowego cacka. Tym razem wybór padł na wyjątkowego McLarena 750s w wariancie Coupe. Jak podkreślił sam artysta, jest on pierwszym właścicielem takiego modelu w Polsce.

Co więcej - także w tym przypadku nie obeszło się bez dodatkowej personalizacji. Po odsłonięciu pojazdu przykrytego wcześniej suknem w barwach brytyjskiej flagi można zaobserwować, że został on pokryty białym lakierem "Monaco White", a błotniki zostały udekorowane logotypem producenta. Jednocześnie niektóre elementy we wnętrzu zostały utrzymane w turkusowo-miętowym kolorze. Będąc obeznanym z konfiguratorem marki McLaren, można wywnioskować, że samochód został także doposażony w opcjonalny pakiet karbonowy. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć indywidualnych tablic rejestracyjnych.

Jednocześnie Smolasty zwrócił się do swoich wiernych fanów, by pomogli mu wymyślić nazwę dla nowego samochodu. Jak sam podkreślił - jego zdaniem pasuje określenie "krówka". W komentarzach szybko pojawiły się także inne "zwierzęce" propozycje, jak pingwinek czy panda.

Zdjęcie Krówka czy panda? Waszym zdaniem, które określenie bardziej pasuje? / Fot. smolasty @instagram /

McLaren 750S to 740 KM i 800 Nm. Od 0 do 100 km/h w 2,8 sekundy

McLaren 750S to następna cenionego modelu 720S. Pojazd jest nie tylko lżejszy i nowocześniejszy od swojego poprzednika, ale także szybszy i mocniejszy. Brytyjski supercar dysponuje czterolitrowym silnikiem V8 z podwójnym doładowaniem o mocy 740 KM i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Całość trafia wyłącznie na tylne koła za pośrednictwem 7-biegowej dwusprzęgłowej automatycznej skrzyni biegów.

Jak można się domyślić, powyższe wartości przekładają się bezpośrednio na osiągi auta. McLaren 750S jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,8 sekundy. Do jazdy z prędkością 200 km/h wystarczy natomiast 7,8 sekundy. Jednocześnie wchodzeniu na obroty towarzyszą "nowe" doznania dźwiękowe. Wszystko za sprawą przerobionego układu wydechowego z centralnym wylotem. Ceny bazowych samochodów na rynku startują od ponad 1,3 miliona złotych. W przypadku Smolastego mowa jednak o dodatkowo wyposażonej i spersonalizowanej wersji.