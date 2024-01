Najchętniej kupowane samochody w Europie. Jest niespodzianka

Spis treści: 01 Liderem sprzedaży w grudniu Tesla Model Y

Wstępne dane firmy Dataforce (obejmujące 97 proc. sprzedaży), na które powołuje się Automotive News Europe, wskazują, że najpopularniejszym samochodem w grudniu w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii była Tesla Model Y. W minionym miesiącu sprzedano 24 394 samochody. Na drugim miejscu zestawienia znalazło się z kolei Renault Clio z wynikiem 20 691 sprzedanych aut.

Choć nie są to jeszcze pełne dane, przewaga między liderem i wiceliderem wydaje się na tyle duża, że można śmiało mówić o siódmym zwycięstwie Tesli w ujęciu miesięcznym. Podium zamyka lider z listopada, Dacia Sandero, która zanotowała sprzedaż na poziomie 17 943 egzemplarzy. Powody do zadowolenia może mieć również Volkswagen. Choć niemiecki producent znalazł się poza podium to cztery kolejne miejsca zajęte są właśnie przez jego modele (kolejno: Golf, T-Roc, Polo i Tiguan).

Nie jest to jednak jedyne zwycięstwo Tesli. Ze wstępnych danych wynika, że amerykański SUV zajął pierwsze miejsce, jeśli o sprzedaż w całym poprzednim roku. Łącznie sprzedano wówczas 254 822 egzemplarze. Różnica między liderem i wiceliderem zestawienia jest na tyle duża, że najprawdopodobniej ostateczne wyniki nie zmienią sytuacji. Jak wskazuje Automotive News Europe, oznacza to, że auto Tesli na kilka sposobów zapisało się w historii. Model Y będzie m.in. pierwszym samochodem elektrycznym, który ukończył rok na pierwszym miejscu w rankingu sprzedaży czy pierwszym autem segmentu premium, które zakończyło rok na pierwszej pozycji.

Na drugim miejscu w ujęciu całorocznym jest Dacia Sandero, która tytuł najchętniej kupowanego auta w miesiącu dzierżyła w zeszłym roku cztery razy. Według wstępnych wyliczeń w ciągu 12 miesięcy sprzedano 235 893 sztuki modelu. Trzecie miejsce zajął natomiast zdobywca jednego tytułu najchętniej kupowanego samochodu w miesiącu - Volkswagen T-Roc. Łączna sprzedaż w minionym roku, według wstępnych danych, to 206 438 egzemplarzy. Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych samochodów w 2023 roku prezentuje się następująco:

Tesla Model Y: 254 822 sprzedane egzemplarze Dacia Sandero: 235 893 Volkswagen T-Roc: 206 438 Renault Clio: 202 942 Peugeot 208: 194 376 Opel Corsa: 188 662 Volkswagen Golf: 184 279 Toyota Yaris Cross: 176 685 Volkswagen Tiguan: 174 267 Skoda Octavia: 161 784