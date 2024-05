Spis treści: 01 Najlepsze samochody używane 2024 wg Warranty Direct

02 Co wziąć pod uwagę przy zakupie używanego samochodu?

03 Jak sprawdzić przebieg i dokumenty?

Najnowszy raport firmy ubezpieczeniowej Warranty Direct skupił się na czołowych modelach dostępnych na rynku samochodów używanych. Brytyjscy eksperci przeanalizowali kilkanaście najchętniej wybieranych aut i zestawili je w rankingu niezawodności samochodów z drugiej ręki. W swojej ocenie eksperci wzięli pod uwagę takie kwestie, jak niezawodność wydajność i stosunek jakości do ceny. W ten sposób wybrano 15 najciekawszych propozycji. Wśród nich znalazły się kolejno:

Najlepsze samochody używane 2024 wg Warranty Direct

Zdaniem Brytyjczyków obecnie najciekawszym samochodem na rynku pojazdów używanych jest Kia Sportage. Specjaliści Warranty Direct zachwalają solidną konstrukcję i niezawodność koreańskiego SUV-a. Jednocześnie zauważają, że model ten jest oferowany z szeroką gamą silników - zarówno spalinowych, jak i zelektryfikowanych. Sportage to jednocześnie od dawna ulubiony model wśród nabywców samochodów używanych ze względu na komfort jazdy, przestronne wnętrze i szereg funkcji poprawiających wrażenia z jazdy.

Zdjęcie Kia Sportage to najciekawszy samochód używany zdaniem Brytyjczyków. / INTERIA.PL

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się miejski Hyundai i10. W tym przypadku eksperci podkreślili jego stylowy wygląd i dostępne technologie. Model i10 jest również znany ze swojej niezawodności i niskiego zużycia paliwa, co czyni go niedrogim wyborem dla każdego, kto chce zaoszczędzić pieniądze. Zdaniem Warranty Direct jest to idealny wybór do krótkich dystansów i codziennego dojazdu do pracy.

Zdjęcie Na drugim miejscu zestawienia znalazł się miejski Hyundai i10. / materiały prasowe

Ostatnie miejsca na podium zestawienia zajął Lexus RX. Zdaniem analityków model ten charakteryzuje się wyjątkową jakością wykonania i świetną dynamiką. Jednocześnie pojazd występuje w wielu wariantach napędowych, a największym uznaniem na rynku cieszą się hybrydy. Eksperci zachwalają ponadto luksusowe wnętrze i wygodę podróżowania, a także najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne na pokładzie.

Zdjęcie Ostatnie miejsca na podium zestawienia zajął Lexus RX. / materiały prasowe

Co wziąć pod uwagę przy zakupie używanego samochodu?

Poza samym rankingiem najlepszych samochodów używanych eksperci pochylili się także nad kwestią zakupu pojazdu z drugiej ręki. W tym przypadku jednym z ważniejszych czynności jest ustalenie swoich możliwości budżetowych i sprecyzowanie własnych oczekiwań. W ten sposób łatwiej będzie nam znaleźć samochód, który najlepiej spełni pokładane w nim wymagania. Jednocześnie warto przestrzegać kilku ważnych zasad przy poszukiwaniu samochodu.

Przede wszystkim zawsze sprawdzajmy historię pojazdu. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy auto brało udział w ewentualnych wypadkach oraz jakim naprawom było poddawane. Równie ważną kwestią jest przegląd mechaniczny. Przed zakupem powinniśmy podjechać na stację diagnostyczną i zlecić sprawdzenie samochodu zaufanemu serwisantowi.

Zdjęcie Ważną kwestią jest przegląd mechaniczny. Przed zakupem powinniśmy podjechać na stację diagnostyczną. / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić przebieg i dokumenty?

Zwracajmy uwagę na przebieg i wiek samochodu. Niestety "kręcenie liczników" to wciąż popularna praktyka, warto zatem ostrożnie podchodzić do rzekomo "oficjalnych" wskazań. Jeśli zależy nam na prawdziwości tej informacji, powinniśmy przed oględzinami poprosić sprzedającego o numer VIN samochodu, a następnie sprawdzić dane w bazie samochodów używanych.

Zanim podpiszemy umowę kupna, warto sprawdzić, czy auto ma wszystkie potrzebne dokumenty, a także te, które są dodatkowe, ale mile widziane. W przypadku samochodu zarejestrowanego w Polsce najważniejszy jest dowód rejestracyjny (karta pojazdu nie jest już wymagana) z potwierdzeniem przejścia badania technicznego.

Nie należy także pomijać jazdy próbnej. Może ona ujawnić wszelkie wady i usterki samochodu, których nie zauważyliśmy podczas oględzin. Podczas krótkiej przejażdżki mamy okazję sprawdzić między innymi sprawność skrzyni biegów, stan zawieszenia, skuteczność hamulców, dynamikę samochodu, działanie klimatyzacji i elektryki.