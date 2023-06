Kiedy sprawdzić poziom płynu chłodniczego?

Kontrola płynu chłodniczego zazwyczaj ma miejsce, kiedy na desce rozdzielczej świeci się czerwona kontrolka. Przynajmniej w większości modeli samochodów, ponieważ zdarza się, że przed czerwonym pojawia się wariant niebieski. Bez względu jednak na kolor kontrola płynu chłodniczego w momencie zaświecenia się kontrolki to obowiązek.

Kiedy sprawdzić poziom płynu chłodniczego? Gdy na desce pojawi się czerwona kontrolka z termometrem zanurzonym w cieczy, powinniśmy jak najszybciej przerwać jazdę. W większości przypadków oznacza to problemy z układem chłodzenia silnika. Warto zerknąć na temperaturę silnika - jeśli temperatura przekracza poziom 90°C, trzeba doprowadzić do schłodzenia jednostki napędowej.

Zdjęcie Kiedy sprawdzić poziom płynu chłodniczego? Czerwona kontrolka z termometrem zanurzonym w cieczy to znak, że trzeba zjechać na pobocze. / INTERIA.PL

Kontrola płynu chłodniczego powinna mieć miejsce regularnie. Dzięki temu unikniemy problemów z układem chłodzenia w samochodzie. Kiedy sprawdzić poziom płynu chłodniczego? Po pierwsze należy robić to w momencie, kiedy silnik jest zimny. Poziom płynu będzie wyższy, kiedy sprawdzamy jego stan na gorącym silniku.

Najlepiej poziom płynu zrobić przed rozpoczęciem jazdy, gdy samochód stał nieruchomo przez kilka godzin. W przypadku starszych samochodów, gdy nie ma wskaźnika na desce rozdzielczej, kontrola płynu chłodniczego może mieć miejsce bezpośrednio na zbiorniku wyrównawczym. Oczywiście sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego powinno mieć miejsce przed każdą dłuższą podróżą.

Jaki powinien być poziom płynu chłodniczego?

Prawidłowy poziom płynu chłodniczego ma ogromne znaczenie dla skutecznej pracy układu chłodzenia w samochodzie. Jaki powinien być poziom płynu chłodniczego? Zbyt niski może do prowadzić do przegrzewania silnika. To jednak jedna strona medalu. Druga to sytuacja, kiedy nadmiar płynu chłodniczego może powodować jego wydostawanie się przez nadmiernie rozgrzane układy, co z kolei prowadzi do poważnych problemów.

Jaki powinien być poziom płynu chłodniczego? Na zbiorniku wyrównawczym kierowca znajdzie oznaczenia "MIN" (minimalny poziom) i "MAX" (maksymalny poziom). Prawidłowy poziom płynu chłodniczego powinien znajdować się między oznaczeniami "MIN" a "MAX". Jeśli jest poniżej oznaczenia "MIN", konieczne jest jego uzupełnienie.

Uzupełnianie płynu chłodniczego powinno odbywać się ostrożnie tak, aby nie rozlać go na silnik lub inne elementy, ponieważ może to prowadzić do problemów z przewodami, paskami klinowymi lub innymi częściami. Jeśli po dolaniu płynu chłodniczego jego poziom jest zbyt niski, mogło dojść do nieszczelności w układzie chłodzenia. Ewentualnie może to być problem z uszkodzoną uszczelką pod głowicą.

Jak sprawdzić jakość płynu chłodniczego?

Prawidłowa praca układu chłodniczego zależy nie tylko od ilości, ale także od jakości płynu chłodniczego. Pod tym ogólnym pojęciem kryją się między innymi takie właściwości jak przeźroczystość, klarowność i czystość. Dlatego należy regularnie sprawdzać jakość płynu chłodniczego.

Kiedy płyn chłodniczy jest mętny, brudny lub zawiera widoczne cząstki, to konieczna będzie jego wymiana. Zanieczyszczony płyn chłodniczy może prowadzić do powstawania osadów w układzie chłodzenia. To z kolei prosty scenariusz do powstawania blokad, korozji lub uszkodzenia elementów całego układu.

Jak sprawdzić jakość płynu chłodniczego? Jeżeli nie jesteśmy przekonani co do naszego empirycznego podglądu, być może pomocne może okazać się skorzystanie z testerów jakości płynu chłodniczego. Ich koszt zaczyna się od ok. 20 zł, a korzystając z takiego urządzenia, można szybko sprawdzić temperaturę wrzenia, zamarzania oraz jakość naszego płynu.

