Odcinkowe pomiary prędkości stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Obecnie na drogach działa 62 takie urządzenia (stan na styczeń 2025), a ich liczba ma wzrosnąć do 114 do 2026 roku. System ten jest bardziej efektywny niż tradycyjne fotoradary, ponieważ zmusza kierowców do utrzymywania przepisowej prędkości na całej długości odcinka. A co, jeśli nie ściągną oni nogi z gazu?