Od 7 lutego zmiany w limitach prędkości. 60 km/h w terenie niezabudowanym

Głównym powodem wprowadzenia nowych limitów jest chęć zmniejszenia liczby wypadków drogowych na wyspie. Tylko w 2023 roku liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła do 180, co stanowi wzrost o 36 proc. względem lat poprzednich. Chociaż wstępne raporty z 2024 r. wskazały na delikatny spadek, ogólna tendencja wzrostowa wzbudziła obawy polityków w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

To jednak nie koniec. Władze Irlandii już teraz zapowiedziały, że wkrótce kierowców czekają kolejne zmiany dotyczące limitów prędkości. Pod koniec 2025 roku zmniejszone do 30 km/h zostaną limity w wybranych obszarach miejskich, zwanych „centrami miejskimi”, do których zaliczają się obszary zabudowane, osiedla mieszkaniowe i centra miast. Zmiany dotkną również dróg krajowych drugorzędnych, na których limit prędkości zostanie obniżony ze 100 km/h do 80 km/h.