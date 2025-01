Pułapka skrzyżowań. W tych przypadkach nie ma mowy o kasowaniu

Znak B-33, wskazujący na obowiązujące ograniczenie prędkości, należy do najpopularniejszych znaków na polskich drogach. Każdy kierowca wie, że odwołuje go znak B-34 ("koniec ograniczenia prędkości"), ale znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę z niuansów związanych z odwołaniem ograniczenia przez skrzyżowanie. To właśnie w takich nieoczywistych miejscach policjanci często przeprowadzają kontrole prędkości.

Kluczową kwestią jest zrozumienie, czym jest, a czym nie jest skrzyżowanie w świetle przepisów. Możemy mieć pewność co do jednego: jeśli droga publiczna, którą się poruszamy, przecina się z drogą wewnętrzną, to takie przecięcie nie jest skrzyżowaniem. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj nawierzchni drogi wewnętrznej - może być ona zarówno asfaltowa, jak i gruntowa. Nie ma też znaczenia obecność na niej znaków typowych dla dróg publicznych. Jeżeli widzimy znak "droga wewnętrzna", mamy pewność, że przecięcie z taką drogą nie tworzy skrzyżowania, a co za tym idzie - nie odwołuje żadnych wcześniejszych zakazów czy ograniczeń.