To jeden z najpopularniejszych i najprostszych sposobów przewożenia psa. Specjalne pasy mocowane do szelek zapobiegają przemieszczaniu się zwierzęcia po wnętrzu samochodu. To rozwiązanie jest wygodne i stosunkowo niedrogie.

Transporter to idealne rozwiązanie dla małych i średnich psów. Przewożenie szczeniaka czy niewielkiego pupila w transporterze pozwala zapewnić mu bezpieczeństwo i komfort. Ważne, aby transporter był stabilny i przypięty pasami do fotela.

Klatki transportowe to kolejna opcja dla średnich i dużych psów. Zapewniają one zwierzęciu własną, bezpieczną przestrzeń, która minimalizuje ryzyko obrażeń podczas nagłych manewrów.

To rozwiązanie idealne dla małych psów. Specjalny fotelik umieszcza się na tylnym siedzeniu i przypina do pasów bezpieczeństwa. Fotelik zapewnia komfort i ogranicza ruchy pupila.

Dobre przygotowanie psa do jazdy to ma ogromny wpływ na to, jak przebiegnie wspólna podróż pupila i jego właściciela. Co zrobić, aby pies grzecznie zachowywał się w aucie?