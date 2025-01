Odcinek między Niemczą i Ząbkowicami Śląskimi jest piątym z sześciu odcinków liczącego blisko 64 km fragmentu S8 prowadzącego od Wrocławia do miejscowości Bardo. W grudniu 2023 roku Generalna Dyrekcja podpisała umowę na realizację pierwszych trzech odcinków od Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 33 km. W czerwcu 2024 roku natomiast zawarto umowę na odcinek między Ząbkowicami Śląskimi i Bardem. W przypadku odcinka Łagiewniki – Niemcza, planuje się podpisanie kontraktu jeszcze w tym roku.

Obecnie droga ekspresowa S8 liczy ponad 560 km i, wykorzystując fragmenty autostrad A8 i A1 oraz drogi ekspresowej S2, umożliwia ona dojazd z okolic Wrocławia aż do przedmieść Białegostoku. Jeszcze do niedawna trasa S8 miała prowadzić od przejścia granicznego z Czechami do granicy z Litwą – wówczas dawałoby to jej liczbę 786 km i czyniłoby z niej najdłuższą drogę szybkiego ruchu w naszym kraju.