Mandat karny to zobowiązanie finansowe, które należy uregulować w określonym terminie, zazwyczaj w ciągu 7 dni od jego nałożenia (lub 14 dni w przypadku mandatu zaocznego). Jeśli tego nie zrobisz, Twoja sprawa trafi do urzędu skarbowego, który zajmuje się egzekucją należności. Skarbówka ma prawo zaliczyć nadpłatę podatku na poczet niezapłaconych mandatów. Oznacza to, że jeśli czekasz na zwrot podatku, może on zostać w całości przejęty na pokrycie długu.