Na prośbę Interii, Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu podsumował dane dotyczące mandatów, jakie nałożyły w ubiegłym roku policja i uprawnione do tego służby . Co ciekawe, mimo ostatnich doniesień medialnych o rekordowych wpływach z tego tytułu, w ostatnim roku spadła zarówno liczba samych mandatów, jak i suma nałożonych na rodaków kar.

Zdecydowana większość z nich, bo aż 3 788 705 to efekt działania policji czyli z reguły kary nakładane na kierowców.

Zaledwie 167 204 mandatów nałożyły pozostałe jednostki upoważnione do karania mandatami, jak np. Straż Ochrony Kolei, Lasy Państwowe, Żandarmeria Wojskowa czy np. Straż Graniczna (w sumie aż 25 instytucji państwowych).

Wartość ubiegłorocznych mandatów wystawionych przez Policję to 1 285 801 832,00 zł. Wartość mandatów wystawionych przez pozostałe służby wyniosła 62 495 613,00 zł. W sumie daje to więc 1 348 297 445 zł, czyli niespełna 1,35 mld zł.

Kwota imponująca, chociaż z drugiej stromy należy pamiętać, że ustawa budżetowa na 2024 rok opiewała na ponad 626 mld zł. Oznacza to, że wbrew powszechnej narracji, kierowcy raczej nie łatają budżetu. Pieniądze z mandatów stanowią nadzwyczaj skromny ułamek wpływów do Skarbu Państwa. W ubiegłym roku było to około 0,2 proc.