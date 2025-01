Sprzedajesz auto i wpadasz w pułapkę. Błąd, a potem kara

Oprac.: Justyna Nachman

Sprzedaż samochodu, zarówno prywatnego, jak i firmowego, może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, jeśli nie dopełni się obowiązków podatkowych. Warto dokładnie poznać przepisy, by uniknąć błędów i kar. W artykule znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące podatku od sprzedaży auta. Kto musi zapłacić wspomniany podatek? Ile będzie on wynosił? Co grozi za brak uregulowania podatku? Sprawdzamy.