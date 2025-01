Kamera Red Light na skrzyżowaniu. Na co trzeba uważać?

Sieć kamer Red Light jest systematycznie rozwijana. Technologia co jakiś czas pojawia się w kolejnych polskich miejscowościach. Obecnie urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle monitorują ponad 50 skrzyżowań i przejazdów kolejowych . Mapę wraz z naniesionymi lokalizacjami kamer Red Light można znaleźć na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym .

Co ciekawe, system sprawdza nie tylko to, czy kierowca przejechał na czerwonym świetle. Okazuje się, że kamera może zweryfikować również to, czy zatrzymaliśmy się przed zieloną strzałką. Jeśli tego nie zrobimy, grozi nam mandat w wysokości 100 zł oraz 6 punktów karnych.