Kierowca może dostać mandat za jazdę w okularach. Kiedy tak się stanie?

To, że w na dokumencie prawa jazdy wyszczególnione są informacje o tym, jakie pojazdy możemy prowadzić czy do kiedy dany dokument jest ważny wie każdy. Nie wszyscy natomiast zdają sobie sprawę, że mogą tam występować dodatkowe kody. W niektórych przypadkach brak spełnienia konkretnych wymagań może grozić mandatem do 1500 zł.