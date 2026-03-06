W skrócie Toyota utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku w 2026 r., z udziałem 17,4 proc. i 17 155 zarejestrowanych samochodów osobowych i dostawczych do końca lutego.

Najczęściej rejestrowanym modelem marki jest Corolla, od początku roku było to 4177 egzemplarzy, a w pierwszej dziesiątce rynku znajduje się pięć modeli Toyoty.

Toyota dominuje w rankingach poszczególnych segmentów, m.in. Aygo X w najmniejszych samochodach miejskich (74,8 proc. swojej klasy), Yaris w miejskich hatchbackach (21,9 proc.), a Corolla w kompaktach (29,6 proc.).

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Toyota sprzedaż w Polsce 2026. Lider rynku z dużą przewagą

Pierwsze dwa miesiące 2026 r. potwierdzają dominację Toyoty na polskim rynku. Do końca lutego zarejestrowano 17 155 samochodów osobowych i dostawczych tej marki, co przełożyło się na 17,4 proc. udziału w rynku. W praktyce oznacza to, że niemal co piąty nowy samochód rejestrowany w Polsce to Toyota.

Sam luty przyniósł 8396 rejestracji. W tym czasie Toyota była najczęściej wybieraną marką zarówno przez klientów prywatnych, jak i firmy. Do flot przedsiębiorstw trafiło 5475 samochodów, natomiast 2921 aut zarejestrowali klienci indywidualni. Dane pokazują, że Toyota utrzymuje mocną pozycję w dwóch najważniejszych kanałach sprzedaży. W Polsce duże znaczenie mają zakupy flotowe, jednak marka pozostaje również popularna wśród osób kupujących samochód na własny użytek.

Najpopularniejsze modele Toyoty w Polsce. Corolla pozostaje numerem 1

Największą popularnością wśród kierowców niezmiennie cieszy się Toyota Corolla. Model ten od 2021 r. pozostaje najczęściej rejestrowanym samochodem w Polsce. Od początku 2026 r. zarejestrowano już 4177 egzemplarzy Corolli. Samochód oferowany jest w trzech wersjach nadwozia: hatchback, sedan oraz kombi TS, a w polskiej ofercie dominują napędy hybrydowe.

Toyota ma bardzo silną reprezentację w czołówce rynku. W pierwszej dziesiątce najczęściej rejestrowanych samochodów w Polsce znajduje się aż pięć modeli tej marki. Drugim z najpopularniejszych aut producenta jest Yaris Cross, którego od początku roku zarejestrowano 2191 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 12 proc. Kolejne miejsce zajmuje Toyota C-HR z wynikiem 2134 aut. W zestawieniu pojawia się także klasyczny miejski hatchback Yaris, który osiągnął 1483 rejestracje. Do pierwszej dziesiątki awansowała również Corolla Cross, której sprzedaż wyniosła 1397 egzemplarzy, co oznacza wzrost aż o 59 proc.

Tak duża liczba modeli w czołówce rynku jest rzadkością. W praktyce oznacza to, że połowa najpopularniejszych samochodów w Polsce należy do jednej marki.

Toyota lider segmentów w Polsce. Mocna pozycja w kluczowych klasach

Dominacja Toyoty widoczna jest także w rankingach poszczególnych segmentów rynku. Toyota Aygo X jest zdecydowanym liderem w segmencie najmniejszych samochodów miejskich. Model osiągnął 74,8 proc. udziału w swojej klasie, a od początku roku zarejestrowano 1319 egzemplarzy.

W innych segmentach sytuacja wygląda podobnie. Toyota Yaris prowadzi w segmencie miejskich hatchbacków z udziałem 21,9 proc., natomiast Yaris Cross jest liderem w klasie B-SUV z wynikiem 20,8 proc. rynku. W segmencie kompaktów dominującą pozycję zajmuje Toyota Corolla, która osiąga 29,6 proc. udziału w swojej klasie.

Silną pozycję marka utrzymuje również w jednym z najważniejszych obecnie segmentów rynku, czyli kompaktowych SUV-ach klasy C-SUV. Liderem zestawienia jest Toyota C-HR z udziałem 11,6 proc., natomiast Corolla Cross zajmuje trzecią pozycję z wynikiem 7,6 proc.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja