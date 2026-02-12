W skrócie Toyota bZ4X z rocznika 2025 objęta została rabatami sięgającymi 20 tys. zł, a najniższa cena wynosi 165 900 zł.

Model bZ4X dostępny jest w różnych wersjach wyposażenia i napędach, w tym 4x4 X-MODE, z bateriami o pojemności 57,7 kWh i 73,1 kWh.

Wersje z rocznika 2026 otrzymały rabaty do 10 tys. zł, a samochód objęty jest 3-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia ochrony akumulatora.

Toyota bZ4X - nowe ceny

Toyota wprowadziła promocję na egzemplarze bZ4X z rocznika 2025 w wersjach Style i Executive. Wariant Style z napędem na przednią oś kosztuje obecnie od 174,9 tys. zł, natomiast odmiana X-MODE od 184,9 tys. zł. Topowa wersja Executive została wyceniona od 191,9 tys. zł za napęd na przód oraz od 201,9 tys. zł za wariant 4x4.

Toyota wprowadziła promocję na egzemplarze bZ4X z rocznika 2025. W wybranych wersjach Style i Executive rabat wynosi do 20 tys. zł. Toyota materiały prasowe

Toyota bZ4X 2025 - osiągi, zasięg i wyposażenie

Wersje z rocznika 2025 oferowane są z akumulatorem o pojemności 73,1 kWh. Odmiana z napędem na przód generuje 224 KM i według normy WLTP może przejechać do 569 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 7,4 s.

Wariant X-MODE dysponuje mocą 343 KM. Przyspiesza do 100 km/h w 5,1 s, a jego zasięg sięga do 516 km WLTP. W codziennej eksploatacji, zwłaszcza zimą, realny zasięg może być niższy o około 20-30 proc., co pozostaje typowe dla samochodów elektrycznych.

W wersji Style otrzymamy m.in. 18-calowe felgi, 14-calowy ekran multimedialny, dwustrefową klimatyzację, pompę ciepła, podgrzewane fotele i kierownicę oraz system kamer 360 stopni. Odmiana Executive ma dodatkowo wentylowane fotele, ładowarkę pokładową 22 kW, cyfrowe lusterko i asystenta parkowania. Opcjonalny pakiet VIP kosztuje 8 tys. zł i obejmuje system audio JBL oraz panoramiczny dach.

W salonach dostępne są również egzemplarze z rocznika 2026. Toyota materiały prasowe

Toyota bZ4X 2026 - ile kosztuje?

W salonach dostępne są również egzemplarze z rocznika 2026. Wszystkie wersje objęto rabatem w wysokości 10 tys. zł względem cen katalogowych. Cennik otwiera odmiana Style z akumulatorem 57,7 kWh i silnikiem o mocy 167 KM. Jej zasięg wynosi do 444 km WLTP, a przyspieszenie do 100 km/h trwa 8,6 s. Cena startowa to 165,9 tys. zł.

Wariant z większą baterią 73,1 kWh i mocą 224 KM kosztuje od 184,9 tys. zł. Wersje X-MODE wyceniono od 194,9 tys. zł. Odmiana Executive z większym akumulatorem zaczyna się od 201,9 tys. zł, a wariant 4x4 od około 211,9 tys. zł.

Koszty użytkowania, ładowanie i gwarancja

Toyota bZ4X obsługuje ładowanie prądem stałym DC o mocy do 150 kW. Umożliwia to szybkie uzupełnianie energii również w niskich temperaturach. Ładowarka pokładowa ma moc 11 kW w wersji Style i 22 kW w Executive.

Klienci mogą korzystać z domowej stacji Toyota HomeCharge oraz aplikacji MyToyota. W ramach Toyota Charging Network dostępnych jest ponad milion punktów w Europie, w tym około 13 tys. w Polsce.

Gwarancja na samochód wynosi 3 lata lub 100 tys. km. Na akumulator przewidziano 8 lat lub 160 tys. km. Program Battery Care pozwala wydłużyć ochronę nawet do 10 lat i miliona kilometrów przy regularnych przeglądach.

