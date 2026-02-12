Toyota bZ4X tańsza nawet o 20 tys. zł. Ceny startują od 165 900 zł
Toyota wyraźnie skorygowała ceny swojego elektrycznego SUV-a. Model bZ4X został objęty rabatami sięgającymi 20 tys. zł, a ceny najtańszych wersji spadły do poziomu 165 900 zł.
W skrócie
- Toyota bZ4X z rocznika 2025 objęta została rabatami sięgającymi 20 tys. zł, a najniższa cena wynosi 165 900 zł.
- Model bZ4X dostępny jest w różnych wersjach wyposażenia i napędach, w tym 4x4 X-MODE, z bateriami o pojemności 57,7 kWh i 73,1 kWh.
- Wersje z rocznika 2026 otrzymały rabaty do 10 tys. zł, a samochód objęty jest 3-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia ochrony akumulatora.
Toyota bZ4X - nowe ceny
Toyota wprowadziła promocję na egzemplarze bZ4X z rocznika 2025 w wersjach Style i Executive. Wariant Style z napędem na przednią oś kosztuje obecnie od 174,9 tys. zł, natomiast odmiana X-MODE od 184,9 tys. zł. Topowa wersja Executive została wyceniona od 191,9 tys. zł za napęd na przód oraz od 201,9 tys. zł za wariant 4x4.
Toyota bZ4X 2025 - osiągi, zasięg i wyposażenie
Wersje z rocznika 2025 oferowane są z akumulatorem o pojemności 73,1 kWh. Odmiana z napędem na przód generuje 224 KM i według normy WLTP może przejechać do 569 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 7,4 s.
Wariant X-MODE dysponuje mocą 343 KM. Przyspiesza do 100 km/h w 5,1 s, a jego zasięg sięga do 516 km WLTP. W codziennej eksploatacji, zwłaszcza zimą, realny zasięg może być niższy o około 20-30 proc., co pozostaje typowe dla samochodów elektrycznych.
W wersji Style otrzymamy m.in. 18-calowe felgi, 14-calowy ekran multimedialny, dwustrefową klimatyzację, pompę ciepła, podgrzewane fotele i kierownicę oraz system kamer 360 stopni. Odmiana Executive ma dodatkowo wentylowane fotele, ładowarkę pokładową 22 kW, cyfrowe lusterko i asystenta parkowania. Opcjonalny pakiet VIP kosztuje 8 tys. zł i obejmuje system audio JBL oraz panoramiczny dach.
Toyota bZ4X 2026 - ile kosztuje?
W salonach dostępne są również egzemplarze z rocznika 2026. Wszystkie wersje objęto rabatem w wysokości 10 tys. zł względem cen katalogowych. Cennik otwiera odmiana Style z akumulatorem 57,7 kWh i silnikiem o mocy 167 KM. Jej zasięg wynosi do 444 km WLTP, a przyspieszenie do 100 km/h trwa 8,6 s. Cena startowa to 165,9 tys. zł.
Wariant z większą baterią 73,1 kWh i mocą 224 KM kosztuje od 184,9 tys. zł. Wersje X-MODE wyceniono od 194,9 tys. zł. Odmiana Executive z większym akumulatorem zaczyna się od 201,9 tys. zł, a wariant 4x4 od około 211,9 tys. zł.
Koszty użytkowania, ładowanie i gwarancja
Toyota bZ4X obsługuje ładowanie prądem stałym DC o mocy do 150 kW. Umożliwia to szybkie uzupełnianie energii również w niskich temperaturach. Ładowarka pokładowa ma moc 11 kW w wersji Style i 22 kW w Executive.
Klienci mogą korzystać z domowej stacji Toyota HomeCharge oraz aplikacji MyToyota. W ramach Toyota Charging Network dostępnych jest ponad milion punktów w Europie, w tym około 13 tys. w Polsce.
Gwarancja na samochód wynosi 3 lata lub 100 tys. km. Na akumulator przewidziano 8 lat lub 160 tys. km. Program Battery Care pozwala wydłużyć ochronę nawet do 10 lat i miliona kilometrów przy regularnych przeglądach.