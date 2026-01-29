W skrócie Toyota Yaris w wersji na 2026 rok otrzymała nowe warianty kolorystyczne, bogatsze wyposażenie i zachowała miejskie hybrydowe napędy.

Najwięcej nowości pojawiło się w wersji Style, obejmując m.in. większe felgi, nowe materiały tapicerskie oraz inteligentny kluczyk.

Ceny modelu Yaris na 2026 rok wzrosły, a najwyżej wycenione pozostają wersje Executive i GR Sport z hybrydą o mocy 130 KM.

Toyota Yaris z roku modelowego 2026. Jakie zmiany?

Wraz z wprowadzeniem na rynek modeli z rocznika 2026, Toyota odświeżyła ofertę Yarisa. Samochód jest dostępny w kilku wariantach, w tym sportowym GR Sport, a paleta kolorów została poszerzona o odcienie Celestite Grey i Storm Grey. Wybrane modele można zamówić także w dwukolorowym lakierze Celestite Grey/Night Sky Black. Pod maską wciąż znajdują się hybrydowe jednostki 1.5 Hybrid o mocy 116 lub 130 KM.

Rok 2026 przyniósł także bogatsze wyposażenie standardowe. Od teraz każdy Yaris ma kamerę monitorującą kierowcę, a w wersjach Active i Comfort dodano regulowane fotele, elektrycznie składane lusterka. W GR Sport pojawiło się oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych.

Najwięcej zmian dotyczy wersji Style, która stanowi 40 proc. zamówień w Europie. W tej odmianie pojawiły się większe, 17-calowe felgi w matowej czerni, sportowe fotele z nowymi materiałami i trójkolorowymi przeszyciami oraz inteligentny kluczyk z przyciskiem startu silnika.

Toyota Yaris na 2026 rok. Wyposażenie i ceny

Niestety 2026 rok oznacza wzrosty cen. Od teraz najtańszy Yaris 116 KM w wersji Active kosztuje od 101 400 zł (wcześniej 100 900 zł). Jednocześnie jednak w standardzie oferuje m.in. 9-calowy ekran multimedialny, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania oraz systemy wspierające kierowcę Toyota T-MATE. Wersja Comfort z tym samym napędem wyceniona jest od 104 400 zł i dodatkowo ma 15-calowe felgi, światła przeciwmgielne oraz regulację podparcia lędźwiowego fotela kierowcy.

Odświeżony Yaris Style startuje od 112 900 zł. W wyposażeniu znajdziemy przednie i tylne czujniki parkowania, sześć głośników, 7-calowy kolorowy wyświetlacz, przyciemniane szyby, podgrzewaną kierownicę i fotele oraz nastrojowe oświetlenie wnętrza.

Topowe wersje z mocniejszą hybrydą 130 KM to Executive (od 125 400 zł) i GR Sport (od 130 900 zł). Executive oferuje m.in. dwustrefową klimatyzację, 12,3-calowy wirtualny kokpit, 10,5-calowy ekran multimedialny oraz systemy bezpieczeństwa, takie jak monitorowanie martwego pola i wykrywanie ruchu poprzecznego z tyłu. GR Sport stawia na sportowy charakter: 18-calowe felgi, dwukolorowe nadwozie, sportowe akcenty w kabinie i logotypy GR. Obie wersje można doposażyć w pakiety Skyview (dach panoramiczny) lub VIP (HUD i system audio JBL).

