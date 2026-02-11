Spis treści: Jakie wyposażenie ma Toyota C-HR+? Jakie silniki ma Toyota C-HR+? Ile kosztuje nowa Toyota C-HR+?

Toyota C-HR+, wbrew temu, co wskazuje nazwa, nie jest tylko nowym wariantem. To oddzielny model wykorzystujący nazwę jednego z bestsellerów japońskiej marki. Wyróżnia się on przede wszystkim innym, względem "zwykłego" C-HR, napędem. Auto dostępne jest wyłącznie w wariancie elektrycznym. Chętni na zakup Toyoty C-HR+ wreszcie mogą to zrobić, ponieważ ruszyła przedsprzedaż.

Jakie wyposażenie ma Toyota C-HR+?

Model obecnie dostępny jest w dwóch wariantach wyposażenia: Style i Executive. W tej pierwszej znajdziemy m.in.:

manualnie regulowaną kolumnę kierownicy

podgrzewanie kierownicy

dwustrefową klimatyzację automatyczną

indukcyjną ładowarkę

elektrycznie unoszoną klapę bagażnika (tylko w wariancie z większym akumulatorem)

światła tylne i do jazdy dziennej w technologii LED

reflektory Matrix LED

18-calowe felgi aluminiowe

podgrzewane przednie fotele

fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie

7-calowy wyświetlacz na tablicy wskaźników

14-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

inteligentny tempomat adaptacyjny

asystenta utrzymania pasa ruchu

kamerę cofania

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system monitorowania martwego pola w lusterkach

Odmiana Executive wprowadza dodatkowo m.in.:

elektrycznie podgrzewaną przednią szybę

spryskiwacze przednich świateł

20-calowe felgi aluminiowe

elektrycznie regulowany fotel kierowcy

system kamer 360 stopni

asystenta zmiany pasa ruchu

Toyota C-HR+ w podstawowym wyposażeniu oferuje np. 14-calowy ekran multimediów czy kamerę cofania. materiały prasowe

Jakie silniki ma Toyota C-HR+?

Toyota C-HR+ dostępna jest w trzech wariantach napędowych. W podstawowej specyfikacji auto zapewnia 167 KM, które trafiają na przednie koła. Rozpędza się od zera do 100 km/h w 8,4 s i może gnać z prędkością maksymalną 140 km/h. Energia gromadzona jest w akumulatorze o pojemności 54 kWh netto. Dzięki niemu samochód przejedzie średnio do 458 km na jednym ładowaniu. Korzystając z prądu stałego o mocy 150 kW naładujemy baterię z 10 do 0 proc. jej pojemności w 28 minut.

Druga wersja oferuje 224 KM, które również trafiają na przód. Dzięki nim samochód osiąga 100 km/h po upływie 7,3 s, a prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. W tej odmianie znajdziemy też większy, mający 72 kWh netto pojemności akumulator. Pozwala on na przejechanie 560-607 km na jednym ładowaniu (przeszło 40 km to jednak dość spora rozbieżność).

Topowa odmiana napędowa oferuje napęd na cztery koła i moc 343 KM. Toyota C-HR+ w tej specyfikacji napędowej rozpędza się do 100 km/h w 5,2 s i może pędzić z prędkością 180 km/h. Akumulator ma taką samą pojemność, jak w niższej wersji, czyli 72 kWh netto. Tutaj jednak zasięg plasuje się w przedziale 501-507 km. Podobnie jak w przypadku mniejszego akumulatora, również ten większy (w obu wariantach napędowych) można naładować prądem stałym z 10 do 80 proc. w 28 minut.

Toyota C-HR+ dostępna jest w trzech wariantach napędu: 167 KM, 224 KM i 343 KM. materiały prasowe

Ile kosztuje nowa Toyota C-HR+?

Oba warianty z napędem na przód dostępne są tylko w podstawowej wersji wyposażenia, Style. W ramach promocji za odmianę 167-konną zapłacimy 155 900 zł (cena katalogowa: 165 900 zł) Wariant o mocy 224 KM to już wydatek rzędu 174 900 zł (katalogowo: 187 900 zł). Topowa wersja napędowa dostępna jest w połączeniu z odmianą Executive. W ramach promocji możemy ją mieć za 202 900 zł (cena katalogowa: 215 900 zł).

W ramach promocji ceny Toyoty C-HR+ zaczynają się od 155 900 zł. materiały prasowe

Nowa Toyota C-HR+ jest objęta fabryczną gwarancją do trzech lat lub 100 tys. km, a jej bateria trakcyjna gwarancją na osiem lat lub do 160 tys. km. Z programem Battery Care można natomiast zapewnić ochronę akumulatora nawet do 10 lat i milion kilometrów. Warunkiem jest jego kontrola w autoryzowanym serwisie Toyoty.

Elektryczna Toyota C-HR+ będzie rywalizowała z takimi modelami jak Skoda Elroq czy Omoda E5. Auto japońskiej marki jest najdłuższe z tej trójki, bowiem ma 4,53 m. Elektryczna Skoda ma 4,49 m, a Omoda: 4,42 m. Skoda Elroq ma natomiast największą paletę napędową: od 170 KM do 340 KM (w wariancie RS). Omoda E5 dostępna jest tylko w jednym wariancie: o mocy 211 KM.

Jeśli natomiast będziemy kierować się ceną, najdroższą propozycją będzie C-HR+. Skoda Elroq w podstawowej specyfikacji kosztuje dziś w ramach promocji 141 900 zł (przeceniona z 149 900 zł). Gwarancja na samochód wynosi cztery lata z limitem 80 tys. km, przy czym pierwsze dwa lata są bez limitu kilometrów. Akumulator trakcyjny objęty jest gwarancją do osiem lat lub 160 tys. km. Omoda E5 natomiast to koszt 139 900 zł. Gwarancja na auto wynosi siedem lat lub do 150 tys. km. Z kolei zobowiązania gwarancyjne na sam akumulator to osiem lat lub 160 tys. km.

