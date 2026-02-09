W skrócie W pierwszym miesiącu przedsprzedaży nowej Toyoty RAV4 w Polsce zamówiono 1726 egzemplarzy, z czego 79 proc. stanowiły wersje z napędem AWD-i.

Największe zainteresowanie wzbudziła wersja Executive, którą wybrało 41 proc. klientów, a najczęściej wybieranym lakierem był Avant-garde Bronze.

Nowa RAV4 dostępna jest w wersji hybrydowej o mocy 183 KM (FWD) lub 192 KM (AWD-i), a w przyszłości do oferty dołączy hybryda plug-in.

Nowa Toyota RAV4 w przedsprzedaży - 1726 zamówień w miesiąc

Toyota rozpoczęła przyjmowanie zamówień na nową generację RAV4 na początku stycznia. W ciągu pierwszego miesiąca przedsprzedaży klienci w Polsce zamówili 1726 egzemplarzy.

Zdecydowana większość wybrała wersje z napędem na cztery koła AWD-i. Taką konfigurację zamówiło 1371 osób, co stanowi 79 proc. wszystkich rezerwacji. Odmiany z napędem na przednią oś wybrało 355 klientów, czyli 21 proc.

Napęd AWD i silniki hybrydowe w nowej Toyocie RAV4

Nowa RAV4 debiutuje w ofercie z układem 2.5 Hybrid Dynamic Force. Wersja z napędem na przednią oś oferuje 183 KM, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,0 s i zużywa średnio 4,9-5,2 l paliwa na 100 km.

Odmiana AWD-i ma 192 KM, rozpędza się do 100 km/h w 7,7 s i zużywa według danych producenta 5,3-5,7 l/100 km. Napęd na cztery koła realizowany jest poprzez dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi. W późniejszym terminie do oferty ma dołączyć również hybryda plug-in.

Toyota RAV4 Executive najczęściej wybieraną wersją

Największą popularnością w przedsprzedaży cieszy się topowa odmiana Executive. Zamówiono 709 egzemplarzy, co stanowi 41 proc. wszystkich rezerwacji. Cena tej wersji zaczyna się od 215 900 zł.

W standardzie RAV4 Executive oferuje m.in. adaptacyjne światła Matrix LED, zaawansowany system parkowania Toyota Teammate Advanced Park, podgrzewane miejsca na tylnej kanapie oraz dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów. Porty USB-C z przodu mają moc 45 W.

Na drugim miejscu znalazła się wersja Style, którą wybrało 574 klientów, czyli 33 proc. zamówień. Ceny zaczynają się od 199 300 zł. Wersja ta oferuje m.in. wentylowane fotele, podgrzewaną kierownicę i szybę oraz elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień.

Sportowa odmiana GR SPORT, dostępna wyłącznie z napędem AWD-i, odpowiada za 16 proc. rezerwacji. Zamówiono 281 egzemplarzy. Cena startuje od 225 200 zł. Wersja wyróżnia się zmodyfikowanym zawieszeniem, sportowymi zderzakami, czerwonymi zaciskami hamulcowymi i detalami linii GR.

Najmniej klientów zdecydowało się na podstawową wersję Comfort. Wybrano ją w 162 przypadkach, co daje 9 proc. udziału w zamówieniach. Cennik otwiera kwota 181 600 zł. W standardzie znajdują się m.in. cyfrowe zegary, ekran multimediów 12,9 cala, kamera cofania i dwustrefowa klimatyzacja.

Kolory nadwozia - Polacy stawiają na klasykę i brąz

Najczęściej wybieranym lakierem jest Avant-garde Bronze, który odpowiada za 16 proc. zamówień. Popularne są także Attitude Black oraz dwukolorowe malowanie Avant-garde Bronze/Eclipse Black - po 13 proc. Wariant Platinum White Pearl/Eclipse Black wybrało 10 proc. klientów.

