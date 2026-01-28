Japoński producent zaprezentował limitowaną wersję Toyoty GR Yaris - Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Model upamiętnia dziewiąty tytuł mistrza świata zdobyty przez Sébastiena Ogiera w sezonie 2025 i jest kolejną edycją specjalną przygotowaną przez Toyota Gazoo Racing.

Edycja specjalna związana z dziewiątym tytułem Ogiera

Sébastien Ogier w sezonie 2025 wyrównał rekord liczby tytułów mistrza świata WRC. Rywalizacja o mistrzostwo rozstrzygnęła się dopiero podczas finałowej rundy w Arabii Saudyjskiej. Francuz wystartował w 11 rajdach, z których sześć wygrał, a dziesięciokrotnie stawał na podium. Ten sezon stał się punktem odniesienia dla limitowanej wersji GR Yarisa.

Sylwetka boczna limitowanej edycji, wyróżniająca się matowo-czarnymi obręczami, niebieskimi zaciskami hamulcowymi oraz winylowymi grafikami GR na dolnych partiach drzwi i błotników. materiały prasowe

Premiera przed Rajdem Monte Carlo

Prototyp GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition pokazano w porcie w Monako, bezpośrednio przed startem Rajdu Monte Carlo. Była to prezentacja modelu w zaawansowanej fazie rozwoju, zaplanowana przed pierwszą rundą mistrzostw świata WRC 2026.

Baza techniczna: GR Yaris Aero Performance

Edycja Ogier Edition bazuje na nowym GR Yarisie w wersji Aero Performance. Oznacza to wykorzystanie wariantu skoncentrowanego na aerodynamice i właściwościach jezdnych. Według Toyoty w tej wersji zmodyfikowano również charakterystykę prowadzenia, dostosowując ją do preferencji i stylu jazdy Ogiera.

Tył GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition z emblematem edycji na pokrywie bagażnika, sportowym dyfuzorem i podwójnym układem wydechowym. materiały prasowe

Dwa tryby napędu GR-FOUR opracowane z Ogierem

Jednym z kluczowych elementów edycji są dwa dodatkowe tryby sterowania napędem na cztery koła GR-FOUR, opracowane we współpracy z Sébastienem Ogierem.

Tryb SEB zastępuje dotychczasowy tryb TRACK. Po jego aktywacji rozdział momentu obrotowego wynosi 40:60 na korzyść tylnej osi, co ma zapewniać bardziej dynamiczne prowadzenie przy zachowaniu precyzji przedniej osi.

Tryb MORIZO zastąpił tryb GRAVEL. W tym ustawieniu mechanizmy różnicowe są mocniej blokowane podczas przyspieszania, natomiast w trakcie hamowania siła blokady jest stopniowo zmniejszana. Rozwiązanie powstało według założeń Akio Toyody, prezesa Toyota Motor Corporation, znanego w motorsporcie pod pseudonimem Morizo.

Kokpit GR Yarisa Sébastien Ogier Edition z cyfrowymi zegarami GR, kierownicą obszytą skórą z trójkolorowymi przeszyciami oraz pionową dźwignią hamulca ręcznego inspirowaną rajdowymi rozwiązaniami. materiały prasowe

Zmiany stylistyczne nadwozia

GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition otrzymał lakier Black Graphite, który stylistycznie nawiązuje do malowania rajdowych GR Yarisów Rally1 z sezonu 2025. Samochód wyposażono w matowo-czarne obręcze kół oraz niebieskie zaciski hamulcowe. Na osłonie chłodnicy pojawił się trójkolorowy akcent inspirowany barwami Francji.

Dodatkowo nadwozie wyróżniają winylowe grafiki na dolnych partiach drzwi i błotników, emblemat "Sébastien Ogier 9x World Champion Edition" na pokrywie bagażnika oraz autograf Morizo umieszczony na przedniej szybie.

Sportowe fotele GR z wyraźnym trzymaniem bocznym, tapicerowane materiałem z elementami skóry i logo GR na zagłówkach materiały prasowe

Wnętrze z rajdowymi odniesieniami

We wnętrzu zastosowano kierownicę GR o zmniejszonej średnicy z trójkolorowymi przeszyciami oraz przeprojektowany układ przełączników, opracowany na bazie rozwiązań z rajdowego GR Yarisa Rally2. Pionowa dźwignia hamulca ręcznego została obszyta skórą z szarymi przeszyciami. Każdy egzemplarz otrzymał tabliczkę z numerem seryjnym.

Limitowana produkcja

Toyota wyprodukuje 200 egzemplarzy GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Połowa z nich trafi na rynki europejskie. Model ma charakter limitowany i nie zastępuje standardowych wersji GR Yarisa w ofercie.

