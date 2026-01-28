Toyota prezentuje GR Yarisa Ogier Edition. Limitowana seria dla fanów WRC

Toyota zaprezentowała nową specjalną odmianę sportowego modelu GR Yaris. Wersja Sébastien Ogier 9x World Champion Edition powstała jako hołd dla dziewięciokrotnego mistrza świata WRC i będzie dostępna w limitowanej serii zaledwie 200 egzemplarzy. Auto wyróżniają rajdowe akcenty stylistyczne oraz nowe tryby napędu GR-FOUR inspirowane doświadczeniem francuskiego kierowcy.

Czarny sportowy samochód Toyota GR Yaris uchwycony z przodu, widoczne charakterystyczne ostre reflektory LED, masywna przednia kratka i logo GR na ciemnym tle.
Przód GR Yarisa Ogier Edition w lakierze Black Graphite, z trójkolorowym akcentem na osłonie chłodnicy i agresywnie zarysowanymi wlotami powietrza charakterystycznymi dla wersji Aero Performance.materiały prasowe

Japoński producent zaprezentował limitowaną wersję Toyoty GR Yaris - Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Model upamiętnia dziewiąty tytuł mistrza świata zdobyty przez Sébastiena Ogiera w sezonie 2025 i jest kolejną edycją specjalną przygotowaną przez Toyota Gazoo Racing.

Edycja specjalna związana z dziewiątym tytułem Ogiera

Sébastien Ogier w sezonie 2025 wyrównał rekord liczby tytułów mistrza świata WRC. Rywalizacja o mistrzostwo rozstrzygnęła się dopiero podczas finałowej rundy w Arabii Saudyjskiej. Francuz wystartował w 11 rajdach, z których sześć wygrał, a dziesięciokrotnie stawał na podium. Ten sezon stał się punktem odniesienia dla limitowanej wersji GR Yarisa.

Czarny sportowy samochód Toyota GR Yaris stoi na jasnym podłożu, otoczony ciemnym tłem, widoczny z przodu i z boku, z wyraźnymi detalami aerodynamicznymi oraz felgami o sportowym charakterze.
Sylwetka boczna limitowanej edycji, wyróżniająca się matowo-czarnymi obręczami, niebieskimi zaciskami hamulcowymi oraz winylowymi grafikami GR na dolnych partiach drzwi i błotników.materiały prasowe

Premiera przed Rajdem Monte Carlo

Prototyp GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition pokazano w porcie w Monako, bezpośrednio przed startem Rajdu Monte Carlo. Była to prezentacja modelu w zaawansowanej fazie rozwoju, zaplanowana przed pierwszą rundą mistrzostw świata WRC 2026.

Baza techniczna: GR Yaris Aero Performance

Edycja Ogier Edition bazuje na nowym GR Yarisie w wersji Aero Performance. Oznacza to wykorzystanie wariantu skoncentrowanego na aerodynamice i właściwościach jezdnych. Według Toyoty w tej wersji zmodyfikowano również charakterystykę prowadzenia, dostosowując ją do preferencji i stylu jazdy Ogiera.

Czarny, sportowy samochód z masywnym tylnym spojlerem, podwójnym układem wydechowym i felgami z wieloma ramionami, ustawiony na ciemnym tle, podkreślającym jego agresywną sylwetkę.
Tył GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition z emblematem edycji na pokrywie bagażnika, sportowym dyfuzorem i podwójnym układem wydechowym.materiały prasowe

Dwa tryby napędu GR-FOUR opracowane z Ogierem

Jednym z kluczowych elementów edycji są dwa dodatkowe tryby sterowania napędem na cztery koła GR-FOUR, opracowane we współpracy z Sébastienem Ogierem.

Tryb SEB zastępuje dotychczasowy tryb TRACK. Po jego aktywacji rozdział momentu obrotowego wynosi 40:60 na korzyść tylnej osi, co ma zapewniać bardziej dynamiczne prowadzenie przy zachowaniu precyzji przedniej osi.

Tryb MORIZO zastąpił tryb GRAVEL. W tym ustawieniu mechanizmy różnicowe są mocniej blokowane podczas przyspieszania, natomiast w trakcie hamowania siła blokady jest stopniowo zmniejszana. Rozwiązanie powstało według założeń Akio Toyody, prezesa Toyota Motor Corporation, znanego w motorsporcie pod pseudonimem Morizo.

Nowoczesna deska rozdzielcza samochodu z logo Toyota GR, widoczną kierownicą sportową z przyciskami, zaawansowanym cyfrowym wyświetlaczem, manualną skrzynią biegów, pedałami oraz nowoczesnym panelem sterowania.
Kokpit GR Yarisa Sébastien Ogier Edition z cyfrowymi zegarami GR, kierownicą obszytą skórą z trójkolorowymi przeszyciami oraz pionową dźwignią hamulca ręcznego inspirowaną rajdowymi rozwiązaniami.materiały prasowe

Zmiany stylistyczne nadwozia

GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition otrzymał lakier Black Graphite, który stylistycznie nawiązuje do malowania rajdowych GR Yarisów Rally1 z sezonu 2025. Samochód wyposażono w matowo-czarne obręcze kół oraz niebieskie zaciski hamulcowe. Na osłonie chłodnicy pojawił się trójkolorowy akcent inspirowany barwami Francji.

Dodatkowo nadwozie wyróżniają winylowe grafiki na dolnych partiach drzwi i błotników, emblemat "Sébastien Ogier 9x World Champion Edition" na pokrywie bagażnika oraz autograf Morizo umieszczony na przedniej szybie.

Sportowe fotele samochodowe w czarnej tapicerce z wyraźnym logo GR na zagłówkach, widoczne wnętrze drzwi oraz fragment konsoli środkowej z dźwignią zmiany biegów.
Sportowe fotele GR z wyraźnym trzymaniem bocznym, tapicerowane materiałem z elementami skóry i logo GR na zagłówkachmateriały prasowe

Wnętrze z rajdowymi odniesieniami

We wnętrzu zastosowano kierownicę GR o zmniejszonej średnicy z trójkolorowymi przeszyciami oraz przeprojektowany układ przełączników, opracowany na bazie rozwiązań z rajdowego GR Yarisa Rally2. Pionowa dźwignia hamulca ręcznego została obszyta skórą z szarymi przeszyciami. Każdy egzemplarz otrzymał tabliczkę z numerem seryjnym.

Limitowana produkcja

Toyota wyprodukuje 200 egzemplarzy GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Połowa z nich trafi na rynki europejskie. Model ma charakter limitowany i nie zastępuje standardowych wersji GR Yarisa w ofercie.

