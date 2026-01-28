Toyota prezentuje GR Yarisa Ogier Edition. Limitowana seria dla fanów WRC
Toyota zaprezentowała nową specjalną odmianę sportowego modelu GR Yaris. Wersja Sébastien Ogier 9x World Champion Edition powstała jako hołd dla dziewięciokrotnego mistrza świata WRC i będzie dostępna w limitowanej serii zaledwie 200 egzemplarzy. Auto wyróżniają rajdowe akcenty stylistyczne oraz nowe tryby napędu GR-FOUR inspirowane doświadczeniem francuskiego kierowcy.
Japoński producent zaprezentował limitowaną wersję Toyoty GR Yaris - Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Model upamiętnia dziewiąty tytuł mistrza świata zdobyty przez Sébastiena Ogiera w sezonie 2025 i jest kolejną edycją specjalną przygotowaną przez Toyota Gazoo Racing.
Edycja specjalna związana z dziewiątym tytułem Ogiera
Sébastien Ogier w sezonie 2025 wyrównał rekord liczby tytułów mistrza świata WRC. Rywalizacja o mistrzostwo rozstrzygnęła się dopiero podczas finałowej rundy w Arabii Saudyjskiej. Francuz wystartował w 11 rajdach, z których sześć wygrał, a dziesięciokrotnie stawał na podium. Ten sezon stał się punktem odniesienia dla limitowanej wersji GR Yarisa.
Premiera przed Rajdem Monte Carlo
Prototyp GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition pokazano w porcie w Monako, bezpośrednio przed startem Rajdu Monte Carlo. Była to prezentacja modelu w zaawansowanej fazie rozwoju, zaplanowana przed pierwszą rundą mistrzostw świata WRC 2026.
Baza techniczna: GR Yaris Aero Performance
Edycja Ogier Edition bazuje na nowym GR Yarisie w wersji Aero Performance. Oznacza to wykorzystanie wariantu skoncentrowanego na aerodynamice i właściwościach jezdnych. Według Toyoty w tej wersji zmodyfikowano również charakterystykę prowadzenia, dostosowując ją do preferencji i stylu jazdy Ogiera.
Dwa tryby napędu GR-FOUR opracowane z Ogierem
Jednym z kluczowych elementów edycji są dwa dodatkowe tryby sterowania napędem na cztery koła GR-FOUR, opracowane we współpracy z Sébastienem Ogierem.
Tryb SEB zastępuje dotychczasowy tryb TRACK. Po jego aktywacji rozdział momentu obrotowego wynosi 40:60 na korzyść tylnej osi, co ma zapewniać bardziej dynamiczne prowadzenie przy zachowaniu precyzji przedniej osi.
Tryb MORIZO zastąpił tryb GRAVEL. W tym ustawieniu mechanizmy różnicowe są mocniej blokowane podczas przyspieszania, natomiast w trakcie hamowania siła blokady jest stopniowo zmniejszana. Rozwiązanie powstało według założeń Akio Toyody, prezesa Toyota Motor Corporation, znanego w motorsporcie pod pseudonimem Morizo.
Zmiany stylistyczne nadwozia
GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition otrzymał lakier Black Graphite, który stylistycznie nawiązuje do malowania rajdowych GR Yarisów Rally1 z sezonu 2025. Samochód wyposażono w matowo-czarne obręcze kół oraz niebieskie zaciski hamulcowe. Na osłonie chłodnicy pojawił się trójkolorowy akcent inspirowany barwami Francji.
Dodatkowo nadwozie wyróżniają winylowe grafiki na dolnych partiach drzwi i błotników, emblemat "Sébastien Ogier 9x World Champion Edition" na pokrywie bagażnika oraz autograf Morizo umieszczony na przedniej szybie.
Wnętrze z rajdowymi odniesieniami
We wnętrzu zastosowano kierownicę GR o zmniejszonej średnicy z trójkolorowymi przeszyciami oraz przeprojektowany układ przełączników, opracowany na bazie rozwiązań z rajdowego GR Yarisa Rally2. Pionowa dźwignia hamulca ręcznego została obszyta skórą z szarymi przeszyciami. Każdy egzemplarz otrzymał tabliczkę z numerem seryjnym.
Limitowana produkcja
Toyota wyprodukuje 200 egzemplarzy GR Yarisa Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Połowa z nich trafi na rynki europejskie. Model ma charakter limitowany i nie zastępuje standardowych wersji GR Yarisa w ofercie.