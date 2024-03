Światowy Samochód Roku 2024. W finale elektryki, a wygrał największy

Zasady konkursu World Car of the Year 2024

Auta kwalifikujące się do tytułu World Car of the Year muszą być produkowane w ilości co najmniej 10 tys. sztuk rocznie, być wycenione poniżej poziomu samochodów luksusowych na swoich głównych rynkach oraz muszą być dostępne na co najmniej dwóch głównych rynkach tj. Chiny, Europa, Indie, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska czy USA, jak również na co najmniej dwóch oddzielnych kontynentach w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 marca 2024 roku.

Następnie te auta są oceniane przez 100 jurorów z 32 państw. Samochody są oceniane pod kątem wyglądu, komfortu jazdy, bezpieczeństwa pasażerów, osiągów i ceny. Pod uwagę są brane także aspekty środowiskowe, czego najlepszym dowodem jest lista finalistów tegorocznej edycji.

Oto Światowy Samochód Roku 2024. W finale trzy “elektryki"

W finale tegorocznej konkursu znalazły się trzy samochody elektryczne - Volvo EX30, BYD Seal oraz Kia EV9. Po podliczeniu głosów Światowym Samochodem Roku 2024 został 7-miejscowy koreański SUV, którego ceny w 2024 roku zaczynają się w Polsce od 323 900 zł za wersję wyposażenia “Earth" z jednym silnikiem elektrycznym na tylnej osi (203 KM) i zasięgiem do 563 kilometrów.

Zdjęcie Kia EV9 z podwójną wygraną. To Elektryczny Samochód Roku 2024 i Światowy Samochód Roku 2024 / Kia

Oto Elektryczny Samochód Roku 2024. Podwójna wygrana

Jednocześnie Kia EV9 zdobyła główną nagrodę w plebiscycie na Elektryczny Samochód Roku 2024. W tej kategorii SUV zdeklasował ponownie Volvo EX30 oraz nowe BMW i5. Poza podium wylądował Mercedes EQE SUV oraz Volkswagen ID.7.

Oto Miejski Samochód Roku 2024. Szwedzi na prowadzeniu

Podium w kategorii Miejski Samochód Roku 2024 zajęło nowe Volvo EX30. Z małym hatchbackiem marka wiąże wielkie nadzieje, a ten sukces na pewno pomoże wypromować najnowszego członka elektrycznej rodziny. Tuż za EX30 uplasował się BYD Dolphin oraz Lexus LBX. Kolejne miejsca należały do Abartha 500e i Suzuki Fronx.

Zdjęcie Volvo EX30 to Miejski Samochód Roku 2024 / Jan Guss-Gasiński

Oto Sportowy Samochód Roku 2024. Wygrała koreańska nowość

W konkursie na Sportowy Samochód Roku 2024 zwyciężył Hyundai Ioniq 5 N. To elektryczna nowość marki i pierwszy taki model spod znaku “N". Ten samochód potrafi udawać “spalinówkę", driftować, a także symulować pracę 8-stopniowej, automatycznej skrzyni biegów. Dwa silniki elektryczne generują łączną moc 650 KM, co pozwala przyspieszyć do pierwszej “setki" w 3,4 sekundy. Jurorzy docenili także BMW M2 oraz BMW XM, a poza podium znalazło się Ferrari Purosangue i Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

Zdjęcie Hyundai Ioniq 5 N to Sportowy Samochód Roku 2024 / Jan Guss-Gasiński

Oto Najpiękniejszy Samochód Roku 2024. Toyota ponad Ferrari

W walce o tytuł na Najpiękniejszy Samochód Roku stanęły Toyota Prius, Ford Bronco, Ferrari Purosangue, Volvo EX30 oraz Zeekr X. Z nagrodą główną do Japonii wróciła najnowsza generacja Priusa. Nagrody pocieszenia trafiły do Forda i Ferrari.

Zdjęcie Toyota Prius to Najpiękniejszy Samochód Roku 2024 / Jan Guss-Gasiński

Oto Luksusowy Samochód Roku 2024. Rozmiar nie ma znaczenia

Jak się okazuje, dłuższy nie znaczy lepszy. W finale o tytuł Luksusowego Samochodu Roku 2024 stanął Mercedes Klasy E, Mercedes EQE SUV oraz BMW serii 5. Można się zdziwić, ale w ostatecznym zestawieniu zabrakło długich i bardzo komfortowych limuzyn. Z nagrodą główną w kierunku Monachium odjechała nowa “5-tka". Poza podium uplasował się Lexus LM oraz Mercedes CLE.

Zdjęcie Nowe BMW serii 5 to Luksusowy Samochód Roku 2024 / BMW

Polski juror o wynikach WCOTY 2024

Po ogłoszeniu wyników konkursu World Car of the Year 2024 poprosiliśmy o wypowiedź Macieja Pertyńskiego, jedynego Polaka w składzie jurorów WCOTY i zarazem jednego z najdłużej urzędujących sędziów plebiscytu.

Co twoim zdaniem przesądziło o zwycięstwie Kii EV9?

Wielka, rodzinna, elektryczna Kia składa się właściwie wyłącznie z samych najlepszych cech, nie imponuje tylko zasięgiem przy pełnym naładowaniu akumulatorów, za to fantastycznie szybko pozwala się ładować. Nie żeby to się równoważyło, ale daje się pozytywnie ocenić. Wszystkie inne aspekty tego samochodu są na niewyobrażalnie wysokim poziomie. Auto się fantastycznie prowadzi, jest niezwykle dynamiczne, wykonano je wręcz z pietyzmem i jakością na poziomie najlepszych marek premium.

Dlaczego auta elektryczne zdobywają tak wysokie noty? Dzieje się tak na fali trendu czy auta bateryjne rzeczywiście są obecnie najlepszymi propozycjami na rynku?

Czym innym jest ocenianie działań polityków i legislatorów, którzy drażnią podatnością na piękne hasła i polityczną poprawność przy bezmyślnym traktowaniu opinii ekspertów jako szkodnictwa w procesie postępu, a czym innym ocenianie samochodów jako takich. A triumfy samochodów elektrycznych w ciągu ostatniego roku poza wszelką wątpliwość sprowadzają się do jednego: elektryczne samochody można bez zastanowienia oceniać po prostu jako samochody - czy są złe, czy dobre. I te z nich, które są naprawdę dobre, po prostu przebijają się przez masę innych kandydatur.

Który model z listy finalistów WCOTY był twoim faworytem?

Regulamin wewnętrzny konkursu nie pozwala mi na ujawnianie ani aut, na które głosowałem, ani moich faworytów, dlatego odpowiem nieco okrężną drogą. Na sześć kategorii, w których poznaliśmy zwycięzców, pięć pokryło się całkowicie z moimi preferencjami i wyborem, a i szósta w sumie też, choć na zasadzie, że miałem w niej dwóch faworytów ocenianych na równi, więc skoro jeden z nich wygrał, to właściwie trafiłem i to. Ale dla porządku przyjmijmy pięć i pół na sześć. Oznacza to oczywiście, że i ja głosowałem na auta elektryczne.