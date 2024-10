Spis treści: 01 Duży wzrost importu samochodów do Polski w 2024 roku

02 Najczęściej sprowadzane samochody do Polski. To już nie Audi A4

03 Polacy sprowadzają coraz więcej samochodów z USA

Duży wzrost importu samochodów do Polski w 2024 roku

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, we wrześniu wyraźnie wzrosła liczba używanych samochodów osobowych i dostawczych sprowadzanych do Polski. We wrześniu zarejestrowano ich 81 310, czyli o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest to więc piętnasty miesiąc z rzędu, kiedy rośnie import do naszego kraju.

W sumie od początku 2024 roku do Polski sprowadzono 664 336 pojazdów, co oznacza wzrost aż o 22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. 58,2 proc. stanowiły samochody z silnikami benzynowymi, zaś 41,1 proc. wersje wysokoprężne. Elektryki odpowiadają za 0,6 proc. importu, zaś pozostałe rodzaje napędu to 0,1 proc.

Średni wiek sprowadzonego do Polski w tym roku samochodu to 12,4 roku.

Najczęściej sprowadzane samochody do Polski. To już nie Audi A4

Ulubioną marką Polaków, sprowadzających z zagranicy używane samochody, jest Volkswagen, który nieznacznie tylko wygrywa z Fordem oraz Oplem. Uwagę zwraca fakt, że w przeciwieństwie do rankingów aut nowych, w top 10 znalazły się tylko dwie marki azjatyckie.

Top 10 marek samochodów sprowadzanych do Polski

Volkswagen - 65 814 Ford - 60 598 Opel - 60 288 Audi - 54 440 BMW - 42 631 Mercedes - 31 897 Renault - 30 859 Peugeot - 30 718 Hyundai - 28 895 Toyota - 25 519

Jeśli chodzi o konkretne modele, to niemałym zaskoczeniem jest niska pozycja wieloletniego ulubieńca Polaków, czyli Audi A4. Niemiecki model przez długi czas utrzymywał się na pierwszym miejscu w rankingach importu samochodów, sporadycznie jedynie ustępując Oplowi Astrze. W tym roku jednak, musi uznać wyższość także Volkswagena Golfa.

Top 10 modeli samochodów sprowadzanych do Polski

Opel Astra - 18 543 Volkswagen Golf - 17 810 Audi A4 - 16 396 BMW serii 3 - 13 624 Ford Focus - 12 502 Audi A3 - 11 100 Volkswagen Passat - 10 603 Nissan Qashqai - 10 079 Ford Fiesta - 9722 Opel Corsa - 9511

Polacy sprowadzają coraz więcej samochodów z USA

Żadnych niespodzianek nie ma za to pod względem źródła sprowadzanych do Polski samochodów. Większość z nich pochodzi z rynku niemieckiego, ale uwagę zwraca rosnące znaczenie Stanów Zjednoczonych. To właśnie ten kierunek zyskał najwięcej w tym roku - sprowadziliśmy zza oceanu ponad 55 proc. więcej samochodów niż rok temu.

Top 10 krajów, z których sprowadzamy samochody

Niemcy - 379 170 szt. (21,2 proc.) Francja - 75 142 szt. (7,1 proc.) Belgia - 53 530 szt. (28,3 proc.) Stany Zjednoczone - 51 089 szt. (55,4 proc.) Holandia - 36 072 szt. (12,4 proc.) Włochy - 23 634 szt. (44,9 proc.) Dania - 19 458 szt. (32,8 proc.) Szwecja - 18 540 szt. (1,5 proc.) Austria - 17 184 szt. (17,3 proc.) Szwajcaria - 16 437 szt. (16,7 proc.)