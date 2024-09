Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów w Europie. Dacia Sandero liderem

02 Najpopularniejsze auto 2023 roku na drugim miejscu. Spadek i awans

03 Dacia Sandero najpopularniejszym autem 2024. Ile kosztuje?

Sprzedaż samochodów w Europie. Dacia Sandero liderem

Wstępne dane firmy Dataforce (obejmujące 96 proc. sprzedaży), wskazują, że najpopularniejszym autem w sierpniu 2024 roku w Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii była Dacia Sandero. W minionym miesiącu sprzedano 15 050 egzemplarzy. Oznacza to wzrost o 9,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie po doliczeniu brakujących danych, Sandero zdobędzie tytuł najlepszego auta miesiąca już po raz szósty w tym roku. A szans na zmianę nie ma dużych, model rumuńskiej marki wypracował sobie sporą przewagę. Od wicelidera zestawienia Dacię Sandero dzieli prawie 1,8 tys. egzemplarzy.

Reklama

Zdjęcie Najpopularniejszym modelem w Europie w sierpniu była Dacia Sandero. / materiały prasowe

Najpopularniejsze auto 2023 roku na drugim miejscu. Spadek i awans

Na wspomnianym drugim miejscu znalazło się najpopularniejsze auto 2023 roku w Europie - Tesla Model Y. Co prawda to wciąż bardzo wysoka pozycja, jednak w porównaniu z sierpniem 2023 roku sprzedaż tego modelu zaliczyła bardzo znaczący spadek. W minionym miesiącu nabywców znalazło 13 258 egzemplarzy Modelu Y - aż o 37,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z drugiej strony amerykańska marka i tak ma powody do zadowolenia, bo w lipcu 2024 roku Model Y znalazł się na 24. miejscu zestawienia najchętniej kupowanych pojazdów.

Podium zamyka Volkswagen T-Roc z wynikiem 12 562 sprzedanych egzemplarzy. Wicelider zestawienia z lipca zanotował w sierpniu 2024 roku wynik o 15,2 proc. gorszy w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Jednak Volkswagen i tak może jednak mówić o dobrym wyniku. Najwięcej samochodów w pierwszej dziesiątce nosi właśnie logo niemieckiego producenta. Oprócz T-Roca w zestawieniu znalazły się również Tiguan i Polo. Na liście dziesięciu najchętniej kupowanych samochodów w Europie znalazły się:

Dacia Sandero: 15 050 Tesla Model Y: 13 258 Volkswagen T-Roc: 12 562 Toyota Yaris Cross: 12 512 Renault Clio: 11 744 Volkswagen Tiguan: 11 047 Dacia Duster: 10 914 Volkswagen Polo: 10 394 Peugeot 208: 10 274 Toyota Yaris: 9 927

Dacia Sandero najpopularniejszym autem 2024. Ile kosztuje?

Z racji, że Dacia Sandero najczęściej zwyciężała w miesięcznych zestawieniach sprzedaży w 2024 roku, nie powinien dziwić fakt, że jest również najpopularniejszym autem w ujęciu całorocznym. Z wynikiem 183 183 sprzedanych samochodu znacząco wyprzedza wicelidera. Zajmujący drugie miejsce model może być natomiast sporym zaskoczeniem. Znajduje się na nim Volkswagen Golf. Do końca sierpnia sprzedano 149 211 aut. Ostatnie miejsce podium również należy do auta ze znaczkiem niemieckiej marki - T-Roca. Od początku roku zdecydowało się na niego 143 939 klientów.

Jak widać, na podium nie ma ubiegłorocznego zwycięzcy, czyli Tesli Model Y. To potwierdza, że rynek się zmienia, klienci odchodzą od aut elektrycznych, wybierając tanie auta spalinowe. Przypomnijmy, że tylko na rynku niemieckim, który jest największym rynkiem europejskim, w sierpniu 2024 roku sprzedaż aut bateryjnych spadła o 69 proc . w porównaniu do sierpnia 2023 roku.

Za popularnością Dacii Sandero bez wątpienia przemawia cena. W Polsce model rumuńskiej marki nawet w topowej wersji wyposażenia nie przekraczają 100 tys. złotych. W podstawowej wersji wyposażenia z litrowym silnikiem benzynowym o mocy 90 KM Sandero kosztuje 64 200 zł, a w topowej odmianie z litrową jednostką benzynową generującą 110 KM cena wynosi 87 100 zł. I jak widać, cena jest argumentem, który przemawia nie tylko do polskich kierowców.