Finaliści Car of The Year 2023. Na liście model z Polski

Adam Majcherek Wiadomości

Dołącz do nas:

Poznaliśmy siedmiu finalistów tegorocznej edycji plebiscytu Car of The Year. Większość to auta wyłącznie elektryczne, reszta – co najmniej hybrydowa. Jeden z finalistów będzie wyjeżdżał z polskiej fabryki.

Zdjęcie Znamy finałową listę uczestników Car of The Year 2023 / materiały prasowe