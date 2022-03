1 / 7

Toyota bZ4X to pierwszy samochód, który powstał na nowej platformie e-TNGA przeznaczonej dla elektrycznych samochodów na baterię. Moduł baterii jest integralną częścią podwozia i znajduje się pod podłogą, co pozwoliło osiągnąć niski środek ciężkości, idealny balans masy pomiędzy przodem i tyłem, a także wysoką sztywność nadwozia, co przyczynia się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa, komfortu jazdy i prowadzenia nowego SUV-a.