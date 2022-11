Car of the Year 2023. Jak wybiera się Samochód Roku? Zapraszam za kulisy

"No COTY" to cykl felietonów Macieja Ziemka - polskiego jurora najbardziej prestiżowego i najstarszego konkursu samochodowego w Europie - Car of the Year (COTY).

Zwycięzcę konkursu Car of the Year 2023 poznamy już w połowie stycznia, zamiast na przełomie lutego i marca, jak w ostatnich latach. Ogłoszenie wyników będzie pierwszym wydarzeniem dni prasowych Salonu Samochodowego w Brukseli, a nie jak poprzednio - w Genewie. Testy finałowej siódemki, którą poznaliśmy dzisiaj, odbędą się na kameralnym Circuit de Mettet w Belgii zamiast w rozbudowanym ośrodku testowym UTAC CERAM w Mortefontaine pod Paryżem. Reszta, czyli wszechstronny sprawdzian niemal wszystkich kandydatów do tytułu podczas tzw. Tannistestu na północy Danii oraz zasady głosowania, pozostała bez zmian.

Car of the Year 2023 zdominowane przez auta elektryczne

W tegorocznym, już 44. teście z udziałem zdecydowanej większości kandydatów do tytułu Samochodu Roku 2023, jurorzy mieli do przetestowania aż 52 samochody (23 różne modele). 45% z nich stanowiły samochody elektryczne, 18% auta hybrydowe typu plug-in, 16% klasyczne hybrydy, a 21% tzw. łagodne hybrydy i modele napędzane wyłącznie silnikiem spalinowym, które można było policzyć na palcach jednej ręki.

Jedynie 3 modele wśród 23 były wyposażone w mechaniczną skrzynię biegów, co pokazuje, w którym kierunku zmierza motoryzacyjny świat. Niedługo auta z przekładnią mechaniczną będą należały do takiej awangardy, że będą droższe niż ich odpowiedniki z automatyczną skrzynią biegów. "Gościem specjalnym" testu w Danii, który odbył się pod koniec września, był Jeep Avenger. Pierwszy elektryczny model amerykańskiej marki-legendy i jeden z pierwszych egzemplarzy, który zjechał z taśmy produkcyjnej fabryki w Tychach. W Danii jurorzy Car of the Year mogli go podziwiać tylko statycznie, bez możliwości jeżdżenia.

Samochód Roku wybiera się w dwóch etapach

Wybór Samochodu Roku od zawsze odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym każdy z 61 jurorów, którzy reprezentują 23 europejskie kraje, z listy kandydatów - liczącej w tej edycji 27 modeli - wskazuje, po prostu, 7 najlepszych samochodów. Siedem aut, które otrzyma największą liczbę głosów wchodzi do finału. W tym roku czasu na zastanawianie się było bardzo mało - oficjalna lista kandydatów została opublikowana we wtorek, 22 listopada. Już dzień później, na podstawie wszystkich wcześniejszych jazd testowych, jurorzy musieli wskazać swoich pretendentów do tytułu Car of the Year 2023.

W drugim etapie głosowania, które w tej edycji nastąpi tuż po testach na Circuit de Mettet, zaplanowanych na 11 i 12 stycznia, jurorzy ocenią samochody, przydzielając im punkty. Każdy z jurorów ma ich do dyspozycji 25. Zasady podziału punktów między poszczególne modele są proste - najlepszy zdaniem jurora samochód może otrzymać maksymalnie 10 punktów, dwa pierwsze auta nie mogą otrzymać identycznej liczby punktów (trzeba jednoznacznie wskazać zwycięzcę, nawet jeśli zwycięży tylko jednym punktem), punkty trzeba rozłożyć na minimum 5 samochodów.

Samochodem Roku zostaje model, które na koncie zgromadzi najwięcej punktów. Jeśli powtórzyłby się remis - jak w 2019 roku, kiedy po podliczeniu punktów okazało się, że dwa samochody mają ich identyczną liczbę - o wygranej decyduje liczba pierwszych miejsc. Wraz z punktacją jurorzy przygotowują pisemne "uzasadnienie" głosowania. Tuż po ogłoszeniu wyników konkursu Car of the Year 2023 punktacja wraz komentarzami wszystkich jurorów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

Car of the Year - kto zdobył najwięcej tytułów

Najbardziej utytułowaną marką w historii konkursu na najlepszy Samochód Roku w Europie jest Fiat. Jego modele zwyciężały aż 9 razy, ostatnio - w 2008 roku - Fiat 500. Sześć razy tytuł Car of the Year powędrował do Peugeota i Renault. Dwa lata temu Samochodem Roku został Peugeot 208. Renault czeka na powtórkę sukcesu od czasu Clio, które tytuł Car of the Year zdobyło w 2006 roku. Po pięć wygranych na koncie mają Ford i Opel. Ten ostatni wygrał w 2016 roku za sprawą Astry. Ostatnim Samochodem Roku Forda jest S-Max, który pokonał rywali w 2007 roku.

Maciej Ziemek to dziennikarz motoryzacyjny z 30-letnim doświadczeniem. Od 2002 roku członek międzynarodowego jury "Car of the Year" - najbardziej prestiżowego i najstarszego konkursu samochodowego w Europie. Przetestował już ponad 2 tys. samochodów, czyli większość nowych popularnych modeli, które debiutowały na rynku w ostatnich 3 dekadach. Pasjonat motoryzacji i podróżowania samochodem z dala od autostrad. Autor ponad 3 tys. artykułów i książki "Samochodem przez Alpy - trasy dla zuchwałych".