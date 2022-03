Pierwsza jazda Kia EV6 - początek rewolucji

Zwycięzca zgromadził 279 punktów, elektryczne Renault zdobyło 265 punktów, a Ioniq - 261 punktów. Walka była więc niezwykle zacięta.

Kia EV6 i Hyundai Ioniq 5 zbudowane są na tej samej modułowej płycie podłogowej dla samochodów elektrycznych o nazwie Electric-Global Modular Platform (E-GMP) i dzielą wiele rozwiązań technicznych. Oba modele mogą być wyposażone w akumulator niklowo-kobaltowo-manganowy, oferowany w wersjach 58 i 77,4 kWh.

Akumulator montowany jest oczywiście w podłodze, między osiami, co gwarantuje nisko położony środek ciężkość i dobre właściwości jezdne.

Zarówno EV6, jak Ioniq 5 mogą być posiadać napęd na tylną oś lub wszystkie koła . Moc silników Kii waha się od 170 do 585 KM, natomiast w Hyundaiu jest to od 170 do 305 KM. Być może to właśnie większa moc maksymalna zadecydowała o zwycięstwie EV6.

W siódemce ścisłych finalistów znalazło się aż sześć samochodów elektrycznych. Oprócz Kii, Renault i Hyundaia były to Cupra Born, Ford Mustang Mach-e i Skoda Enyaq iV. Jedynym spalinowym "rodzynkiem" był Peugeot 308.

Co ciekawe, jurorzy najwyraźniej nie przejmowali się cenami, o ile bowiem Peugeota można kupić za mniej niż 100 tys. zł, to już elektryczne samochody były przeważnie przynajmniej o 100 tys. zł droższe. Taka różnica w cenie istnieje na wszystkich rynkach.

O wynikach Car of the Year decyduje zwykle jury złożone z 61 dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 krajów. Każdy juror ma do dyspozycji 25 punktów. Najlepszemu modelowi może dać maksymalnie 10 punktów, i 10 punktów można przyznać tylko raz. Ponadto punkty muszą zostać przyznane przynajmniej pięciu modelom.

W tym roku, w ostatniej chwili, na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę z udziału w konkursie wykluczono jurorów z Rosji. Przyznane przez nich punkty nie były uwzględniane w klasyfikacji.

