Cztery najważniejsze znaki drogowe. Każdy kierowca musi je znać

Spis treści: 01 Znak D-1 - Droga z pierwszeństwem przejazdu

02 Znak A-7 - Ustąp pierwszeństwa

03 Znak drogowy B-20 - STOP

04 Znak drogowy B-1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak D-1 - Droga z pierwszeństwem przejazdu

Zdjęcie Znak D-1 informuje o początku drogi z pierwszeństwem na wszystkich skrzyżowaniach, aż do odwołania znaku / materiał zewnętrzny

Znak D-1 to tablica oznaczająca początek drogi z pierwszeństwem. Ze względu na swoje ogromne znaczenie w ruchu drogowym od innych znaków informacyjnych odróżnia go kolor i kształt — pozostałe znaki typu D są niebieskie i kwadratowe lub prostokątne. Tablicę D-1 umieszcza się na początku trasy z pierwszeństwem w obszarze zabudowanym i na skrzyżowaniach, na których trasa zmienia kierunek. Wtedy towarzyszą im charakterystyczne

Tabliczki T-6 przedstawiające schemat danego skrzyżowania z pogrubieniem drogi z pierwszeństwem.

Znak D-1 powinien znajdować się 50 metrów przed skrzyżowaniem i być powtarzany na trasie tablicami o mniejszych wymiarach. Obowiązywanie tego oznaczenia odwołuje tablica D-2, koniec drogi z pierwszeństwem, która wygląda tak jak D-1, z tym że przez całą długość znaku przebiega gruby czarny pas przekreślenia.

Znak A-7 - Ustąp pierwszeństwa

Zdjęcie Znak A-7 nakazuje ustąpić pierwszeństwo i może okazać się jeszcze ważniejszy niż D-1. / WikimediaCommons / materiał zewnętrzny

Znak A-7 należy do grupy znaków ostrzegawczych. Ma kształt odwróconego trójkąta z czerwoną obwódką i żółtym wypełnieniem. Powinien być umieszczony przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, na drodze podporządkowanej. Na ulicach z dozwoloną prędkością powyżej 60 km/h znajduje się nie dalej niż 50 metrów od przecięcia dróg, w innych przypadkach wymagana odległość to 25 metrów.

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" w obrębie skrzyżowania odnosi się tylko do najbliższej jezdni, przed którą jest ustawiony. To jeden z podstawowych i najważniejszych znaków drogowych. W celu łatwej identyfikacji nadano mu wyjątkowy kształt — to jedyny znak pod postacią trójkąta stojącego na wierzchołku.

Znak drogowy B-20 - STOP

Zdjęcie O tym jak ważny jest znak STOP świadczy jego wyjątkowy kształt niespotykany na żadnym innym oznaczeniu. / WikimediaCommons / materiał zewnętrzny

Znak B-20 STOP to kolejny ze znaków, które ze względu na ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ma wyjątkowy, ośmiokątny kształt. Jest umieszczany razem z opisanym powyżej znakiem A-7 w miejscach, gdzie ograniczona widoczność zmusza do zatrzymania się w celu weryfikacji sytuacji na drodze. Wymusza on szczególną ostrożność w niebezpiecznych miejscach, np. przed przecięciem drogi z torowiskiem.

Wielu kierowców, widząc oznaczenie B-20, błędnie zatrzymuje się przed znakiem. Przepisy jasno określają, ze pojazd należy unieruchomić w "miejscu bezwzględnego zatrzymania" (gruba ciągła linia na drodze). Jeżeli na drodze nie ma takiego oznaczenia, należy zatrzymać się tuż przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, tak aby nie utrudniać na niej ruchu.

Znak STOP umieszczony na skrzyżowaniu odnosi się tylko do najbliższej jezdni przed tablicą.

Znak drogowy B-1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach

Zdjęcie Znak B-1 może uchronić przed uszkodzeniem auta i sprowadzeniem zagrożenia dla naszego zdrowia. Jest często umieszczany w miejscach, gdzie stan drogi nie pozwala na bezpieczny przejazd. / WikimediaCommons / materiał zewnętrzny

Jak widać znak B-1 to bardzo proste oznaczenie, koło z czerwoną obwódką puste w środku. W tym przypadku to właśnie prostota wskazuje na to, jak ważny jest opisywany znak drogowy. Taki symbol na tablicy obok drogi zakazuje ruchu w obu kierunkach ulicy dla pojazdów, ale także kolumn pieszych, jeźdźców oraz poganiaczy. Niektóre zapisy w kodeksie drogowym potrafią być dość zaskakujące.

Znaku B-1 używa się do zamykania odcinka drogi. Powody jego ustawienia mogą być różne, to m.in.:

prace drogowe;

zły stan techniczny drogi;

przeznaczenie drogi inne niż ruch pojazdów;

przeznaczenie drogi tylko dla określonych pojazdów (taksówki, komunikacja miejska).

W przypadku znaku "zakaz ruchu w obu kierunkach" często dopuszcza się wyjątki. Zwykle są one opisane na dodatkowej tablicy z tekstem, oznaczanej symbolem T-0. Znajdują się na niej komunikaty takie jak "Nie dotyczy TAXI", "Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia" czy "Nie dotyczy mieszkańców posesji od ... do..."

W bardzo wielu, jeżeli nie w większości sytuacji na drodze przestrzeganie tych czterech najważniejszych znaków drogowych to klucz do bezpieczeństwa kierowcy i wszystkich pasażerów na pokładzie jego samochodu. Jeżeli to niewystarczająca motywacja warto przypomnieć, że za niedostosowanie się, do któregokolwiek z nich grożą wysokie mandaty.

