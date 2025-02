Jak informuje niemieckie KBA (Federalna Agencja Samochodowa odpowiedzialna m.in. za rejestrację pojazdów) w styczniu na drogi naszych zachodnich sąsiadów trafiło blisko 34,5 tys. samochodów elektrycznych. W zestawieniu rok do roku oznacza to wzrost o imponujące o 53 proc.

Pierwszym jest po prostu zmiana okresu porównawczego. Przez cały ubiegły rok niemiecki rynek odczuwał efekt decyzji o nagłym wstrzymania dotacji do zakupu samochodów elektrycznych z połowy grudnia 2023 roku .

Oficjalnie stało się tak za sprawą wyroku niemieckiego trybunału konstytucyjnego (Bundesverfassungericht) dotyczącego rozdysponowaniu środków z federalnego Funduszu transformacji i Ochrony Klimatu. Sędziowie zakwestionowali wydatki sięgające aż 60 mld euro, wobec czego rząd federalny musiał drastycznie skorygować budżet. W efekcie 18 grudnia 2023 roku nagle wstrzymano w Niemczech dopłaty do zakupu elektrycznych aut. Skutkiem tej decyzji było załamanie sprzedaży elektryków w styczniu 2024 roku.

W konsekwencji wyniki sprzedaży elektrycznych samochodów w Niemczech w każdym kolejnym miesiącu ubiegłego roku były sporo niższe niż te notowane w analogicznym okresie roku 2023. Z nadejściem stycznia 2025 w zestawieniu rok do roku przestano wreszcie porównywać dane ze wspieranym odpłatami rokiem 2023 i zaczęto odnosić się do ”chudego” roku 2024.

Skokowy wzrost rejestracji aut elektrycznych w styczniu to również efekt nowych limitów emisji CO2 wynikających z kolejnego etapu wdrażania regulacji CAFE (Clean Air For Europe) .

Chodzi o kary nakładane na producentów pojazdów za przekroczenie wyznaczonych im limitów, które uległy obniżeniu właśnie z początkiem stycznia. W efekcie dealerzy pod koniec roku opóźniali rejestracje aut elektrycznych, by wprowadzić je na rynek po 1 stycznia. Takie działanie ma oczywiście na celu obniżenie średniej emisję CO2 marki w nowym roku, gdy producentom pojazdów grożą niespotykane do tej pory kary. Przykładowo, zdaniem przedstawicieli niemieckiego koncernu, całość wydatków związanych z CAFE w 2025 roku kosztować może Volkswagena aż 1,5 mld euro. To więcej niż skumulowany zysk po 3 kwartałach 2023 roku.