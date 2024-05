Tesla traci pozycję lidera. Poważny spadek sprzedaży

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów w 2023 r. Tesla Model Y była bezkonkurencyjna

02 Tesla Model Y zanotowała spadki

03 Spadek zainteresowania Modelem Y przekłada się na sprzedaż wszystkich elektryków

Sprzedaż samochodów w 2023 r. Tesla Model Y była bezkonkurencyjna

Tesla Model Y jeszcze do niedawna była prawdziwym królem sprzedaży. SUV amerykańskiego producenta zamknął poprzedni rok jako najchętniej kupowane auto na całym świecie. Również na Starym Kontynencie Model Y był bezkonkurencyjny - z wynikiem blisko 255 tys. sprzedanych egzemplarzy elektryczny SUV wyprzedził Dacię Sandero i Volkswagena T-Roca - modele znajdujące się na kolejnych miejscach podium. Z oczywistych względów popularność Modelu Y przekładała się na dane sprzedaży samochodów elektrycznych.

Reklama

Tesla Model Y zanotowała spadki

W tym roku sytuacja uległa jednak zmianie. Tesla Model Y notuje spadki sprzedaży. W pierwszym kwartale 2024 r. sprzedano 57 873 samochody. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 18 proc. - wynika z danych opracowanych przez firmę Dataforce, na które powołuje się Automotive News Europe. To zaś spowodowało, że model stracił pozycję lidera sprzedaży aut w Europie.

Według ekspertów wspomnianej firmy Model Y pozostał liderem, jeśli chodzi o samochody napędzane wyłącznie prądem. Nie zmienia to jednak faktu, że w samym marcu jego sprzedaż spadła o 42 proc. Rola, którą model odgrywa dla rynku samochodów elektrycznych w Europie przełożyła się na 10-procentowy spadek sprzedaży elektryków w marcu.

Spadek zainteresowania Modelem Y przekłada się na sprzedaż wszystkich elektryków

Mimo wszystko w ujęciu kwartalnym sprzedaż zaliczyła wzrost o 4,2 proc. (eksperci zwracają jednak uwagę, że w pierwszym kwartale 2023 r. wzrost wynosił 33 proc.) Łącznie z salonów wyjechało 449 291 egzemplarzy aut na prąd. Przyczyniło się do tego m.in. ciepłe przyjęcie Volvo EX30, które jakiś czas temu zadebiutowało na rynku. Z wynikiem sprzedaży na poziomie 13 465 egzemplarzy model uplasował się na piątym miejscu w zestawieniu najchętniej kupowanych elektryków. Nie bez znaczenia są również wysokie wzrosty sprzedaży Tesli Model 3 (znalazła się na drugim miejscu zestawienia). W pierwszym kwartale tego roku zdecydowało się na nią 26 054 klientów. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 37 proc. Największy wzrost sprzedaży elektryków w pierwszej dziesiątce zanotowało natomiast znajdujące się na miejscu dziewiątym BMW iX1. Łącznie sprzeda 10 784 egzemplarze tego auta. W porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2023 jest to wzrost o 100 proc.

Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych elektryków w Europie w pierwszym kwartale tego roku prezentuje się następująco:

Tesla Model Y: 57 873 (spadek o 18 proc.) Tesla Model 3: 26 054 (wzrost o 37 proc.) Volvo EX40: 14 239 (wzrost o 3,6 proc.) Peugeot e-208: 14 042 (wzrost o 6,5 proc.) Volvo EX30: 13 465 MG4: 13 430 (wzrost o 6,5 proc.) BMW i4: 12 158 (wzrost o 67 proc.) Skoda Enyaq: 10 824 (wzrost o 6,6 proc.) BMW iX1: 10 784 (wzrost o 100 proc.) Audi Q4 E-tron: 10 305 (spadek o 3,9 proc.)