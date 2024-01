Ranking najchętniej kupowanych samochodów. Takiej sytuacji jeszcze nie było

Spis treści: 01 Tesla Model Y najchętniej kupowanym autem na świecie

02 Tesla Model Y podbiła Chiny i Europę

03 Na podium przewagę ma Toyota

Tesla Model Y najchętniej kupowanym autem na świecie

Jeśli chodzi o sprzedaż Modelu Y, Telsa może mówić o naprawdę udanym roku. Z najnowszych danych opublikowanych przez JATO Dynamics wynika, że 2023 r. żaden inny nowy pojazd nie wyjeżdżał z salonu tak często jak Tesla Model Y. Choć nie są to jeszcze pełne dane (podano jedynie pierwszą trójkę), to JATO zwraca uwagę, że obejmują one wszystkie większe rynki (m.in. USA, Europę i Chiny) i według niej pozycja Tesli jest na tyle mocna, że właściwie nie ma możliwości, by ktoś jej zagroził.

Tesla Model Y podbiła Chiny i Europę

Łączna sprzedaż Tesli Model Y w roku 2023 wynisoła 1,23 mln sztuk. Bez wątpienia do osiągnięcia tego sukcesu przyczyniły się zwycięstwa na rynku chińskim i europejskim. Organizacja powołuje się na dane Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, z którego wynika, że w 2023 r. w Państwie Środka sprzedano ponad 456 tys. egzemplarzy Modelu Y.

Reklama

Na Starym Kontynencie natomiast w całym poprzednim roku Tesla sprzedała blisko 255 tys. sztuk Modelu Y (według wstępnych danych firmy Dataforce). W ten sposób Tesla Model Y wyprzedziła znajdującą się na drugim miejscu Dacię Sandero (czterokrotnego zwycięzcę w miesięcznych zestawieniach sprzedaży w Europie w zeszłym roku) i Volkswagena T-Roca (z jednym tytułem lidera miesięcznej sprzedaży w zeszłym roku). Tesla Model Y jest tym samym pierwszym samochodem elektrycznym, który ukończył rok na pierwszym miejscu w rankingu sprzedaży w Europie.

Bez wątpienia na wyniki amerykańskiego producenta wpłynęły atrakcyjne ceny. Jak wskazuje JATO Dynamics, średnia cena Modelu Y w listopadzie 2023 roku była o 18 proc. niższa od średniej ceny auta elektrycznego w Niemczech i o 23 proc. niższa - w USA. Jest to oczywiście efekt bardzo agresywnej polityki cenowej prowadzonej w zeszłym roku przez firmę Elona Muska.

Na podium przewagę ma Toyota

Mimo wszystko powodów do narzekania na wyniki sprzedaży nie ma również lider zestawienia z 2022 roku - Toyota. Pozostałe miejsca podium zajęły właśnie jej samochody. Na drugim miejscu znalazł się model RAV4, który sprzedał się łącznie w liczbie 1,07 mln egzemplarzy, co ciekawe w 2022 roku to właśnie Toyota RAV4 była najchętniej kupowanym samochodem na świecie, a do zwycięstwa wystaczyła jej sprzedaż na poziomie 1,02 mln.

Na trzecim miejscu najchętniej kupowanych w 2023 roku nowych samochodów znalazła się Toyota Corolla, której sprzedano 1,01 mln egzemplarzy.